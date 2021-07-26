Углеродный налог ЕС на товары из РФ может составить 1,1 миллиард евро в год 1 26.07.2021, 16:02

иллюстрационное фото

Больше всего придется заплатить за поставки железа, стали и азотных удобрений.

Российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений могут уплачивать Евросоюзу до 1,1 миллиарда евро в год после того, как в полной мере начнет действовать механизм пограничного углеродного корректирования импорта в ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Это следует из расчетов, заверенных Минэкономразвития РФ, пишет dw.com.

Согласно представленным данным, новый углеродный сбор ЕС может затронуть российские поставки на сумму около семи миллиардов евро. При этом больше всего придется платить за ввоз железа и стали из России - 655 млн евро, а также азотных удобрений - 398 млн евро.

Углеродный налог ЕС

В середине июля Еврокомиссия представила программу по защите климата "Зеленый курс" (Green Deal), в рамках которой предусматривается с 2023 года ввести в действие CBAM - углеродный сбор или углеродный налог ЕС, как его стали называть в России.

Цель программы - добиться полной климатической нейтральности к 2050 году, то есть экономической деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов. Тем самым Европа надеется затормозить потепление на планете.

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