«Пусть же на наших устах будут имена настоящих Героев» 1 26.07.2021, 16:07

Фото: AFP

Не о тех мы говорим.

Хотелось бы поговорить о людях, которые мужественно, несмотря на пытки и издевательства, остались верны своим идеям, пишет телеграм-канал «Баста!».

Давайте лучше говорить про Николая Статкевича, который провел за свои взгляды в тюрьмах долгие годы, но, который остался таким же стойким!

Давайте говорить о Сергее Тихановском, который из-за решетки гордо подымает сжатый кулак.

Давайте говорить про Павла Северинца, который со смелой и уверенной улыбкой встречал приговор так называемого суда!

Давайте поговорим про Игоря Олиневича, Дмитрия Резановича, Сергея Романова - анархистов-партизан, которым может грозить смертная казнь, но это не вынудило их давать показания на своих товарищей.

Давайте поговорим об Акихиро Гаевском-Ханаде, молодом анархисте, которому едва стукнуло 21, но который даже под пытками и издевательствами хранил молчание.

Давайте говорить о Владимире Неронском, чья вера в справедливость не даёт карателям сломить его в условиях ШИЗО.

Приводить можно ещё множество достойных примеров стойкости и воли.

Пропаганда хочет посеять в нас страх и недоверие. Мы не должны дать им возможности добиться желаемого. Пусть же на наших устах будут имена героев, достойных сынов наших предков!

Давайте скажем им, что гордимся ими.

А лучше всего скажем им это лично, когда освободим их. Пора готовиться к сопротивлению!

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