«Пусть же на наших устах будут имена настоящих Героев»1
- 26.07.2021, 16:07
Не о тех мы говорим.
Хотелось бы поговорить о людях, которые мужественно, несмотря на пытки и издевательства, остались верны своим идеям, пишет телеграм-канал «Баста!».
Давайте лучше говорить про Николая Статкевича, который провел за свои взгляды в тюрьмах долгие годы, но, который остался таким же стойким!
Давайте говорить о Сергее Тихановском, который из-за решетки гордо подымает сжатый кулак.
Давайте говорить про Павла Северинца, который со смелой и уверенной улыбкой встречал приговор так называемого суда!
Давайте поговорим про Игоря Олиневича, Дмитрия Резановича, Сергея Романова - анархистов-партизан, которым может грозить смертная казнь, но это не вынудило их давать показания на своих товарищей.
Давайте поговорим об Акихиро Гаевском-Ханаде, молодом анархисте, которому едва стукнуло 21, но который даже под пытками и издевательствами хранил молчание.
Давайте говорить о Владимире Неронском, чья вера в справедливость не даёт карателям сломить его в условиях ШИЗО.
Приводить можно ещё множество достойных примеров стойкости и воли.
Пропаганда хочет посеять в нас страх и недоверие. Мы не должны дать им возможности добиться желаемого. Пусть же на наших устах будут имена героев, достойных сынов наших предков!
Давайте скажем им, что гордимся ими.
А лучше всего скажем им это лично, когда освободим их. Пора готовиться к сопротивлению!