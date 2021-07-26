Эксперты объяснили, можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса 26.07.2021, 16:11

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Специалисты ссылаются на клинические исследования.

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook, пишет «Униан»

"Вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клинические исследования подтверждают - у вакцинированных беременных не было выявлено никаких негативных последствий прививки от COVID-19.

Также в Минздраве отмечают, что вакцина не вредит здоровью матери и ребенка.

"COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19", - призывают в ведомстве.