закрыть
26 июля 2021, понедельник, 16:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперты объяснили, можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса

  • 26.07.2021, 16:11
Эксперты объяснили, можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса
иллюстрационное фото

Специалисты ссылаются на клинические исследования.

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook, пишет «Униан»

"Вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клинические исследования подтверждают - у вакцинированных беременных не было выявлено никаких негативных последствий прививки от COVID-19.

Также в Минздраве отмечают, что вакцина не вредит здоровью матери и ребенка.

"COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19", - призывают в ведомстве.


популярное за неделю

Мнение

Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР
Так проходит мирская слава
Так проходит мирская слава Валерий Карбалевич