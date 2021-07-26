США и еще 20 стран поддержали протесты на Кубе
- 26.07.2021, 16:22
Ранее Америка ввела санкции против некоторых руководителей кубинских силовых ведомств.
Главы дипломатических ведомств США и 20 других стран выступили в понедельник с осуждением массовых арестов на Кубе и призвали власти острова полностью восстановить доступ жителей страны к Интернету, передает «Голос Америки».
Вместе с США совместное заявление на этот счет подписали Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Косово, Черногория, Северная Македония, Польша, Республика Корея и Украина.
«Демократии всего мира едины в поддержке кубинского народа и призывают правительство Кубы уважать (выдвигаемые) кубинцами требования универсальных прав человека», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Напомним, что на прошлой неделе США ввели санкции против некоторых руководителей кубинских служб безопасности за нарушения прав человека в ходе подавления антиправительственных протестных выступлений.
Среди причин протестов на Кубе – экономический кризис в стране, действия властей в условиях пандемии коронавируса и подавление прав человека.