США и еще 20 стран поддержали протесты на Кубе 26.07.2021, 16:22

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Ранее Америка ввела санкции против некоторых руководителей кубинских силовых ведомств.

Главы дипломатических ведомств США и 20 других стран выступили в понедельник с осуждением массовых арестов на Кубе и призвали власти острова полностью восстановить доступ жителей страны к Интернету, передает «Голос Америки».

Вместе с США совместное заявление на этот счет подписали Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Косово, Черногория, Северная Македония, Польша, Республика Корея и Украина.

«Демократии всего мира едины в поддержке кубинского народа и призывают правительство Кубы уважать (выдвигаемые) кубинцами требования универсальных прав человека», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, что на прошлой неделе США ввели санкции против некоторых руководителей кубинских служб безопасности за нарушения прав человека в ходе подавления антиправительственных протестных выступлений.

Среди причин протестов на Кубе – экономический кризис в стране, действия властей в условиях пандемии коронавируса и подавление прав человека.

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