В Петриковском районе горят торфяники 26.07.2021, 16:31

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Фото: МЧС

Площадь пожара — более ста футбольных полей.

Торфяной пожар разгорелся недалеко от деревни Бобрик в Петриковском районе, сообщает zerkalo.io со ссылкой на МЧС.

Площадь пожара составляет 85 гектаров — это примерно 120 футбольных полей. Столб дыма виден практически из любой точки района. В ликвидации возгорания участвуют спасатели, лесники, работники сельхозорганизаций.

В МЧС отмечают, что тушение усложняется нехваткой воды, жаркой погодой, сильными порывами ветра, который способствует быстрому распространению огня.

— Среди наших главных и первостепенных задач — это не допустить распространения горения на близлежащий населенный пункт Бобрик и на остальные части сельскохозяйственного поля, — отметил заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Владимир Клабук.

Для контроля распространения огня организован облет мест возгорания вертолетом МИ-2. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не требуется.

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