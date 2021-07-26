Вакцина от коронавируса в таблетках 1 26.07.2021, 16:33

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иллюстрационное фото

Возможно ли это?

В настоящее время вакцинация от коронавируса проводится путем инъекций. Возможно, в будущем это можно будет сделать при помощи ингаляции, или даже приняв пилюлю, сообщает BBC.

В белоснежной и полной свежего воздуха лаборатории компании Iconovo в Медикон-виллидж, одном из крупнейших технопарков Швеции на юге страны, химик Иньемо Андерсон демонстрирует тонкий пластиковый ингалятор размером в половину спичечного коробка.

Ее команда надеется, что это крохотное изделие сыграет важную роль в борьбе с пандемией: оно позволит людям никуда не ходить и вакцинироваться на дому.

«Он удобен и дешев», - говорит Йохан Ваборг, глава компании, специализирующейся на выпуске ингаляторов для страдающих астмой.

«Вы отрываете вот эту маленькую пластиковую полоску. После этого ингалятор готов к работе. Остается лишь поднести его ко рту, сделать глубокий выдох, пшикнуть и вдохнуть», - поясняет он.

Iconovo сотрудничает с исследовательским иммунологическим стартапом ISR из Стокгольма, создавшим вакцину от Covid-19 в виде сухого порошка.

В отличие от вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneca, основанных на настоящих РНК и ДНК, в ней используются искусственно созданные белки коронавируса.

Порошок выдерживает температуру до плюс 40 градусов Цельсия.

Это разительный контраст с нынешними жидкими вакцинами, одобренными ВОЗ, которые требуют особых условий хранения.

Pfizer, например, приходится держать в специальных сосудах при температуре -70°С, иначе вакцина утратит эффективность. Перемещение вакцины из одного рефрижератора в другой по пути от завода до потребителя называют «холодной цепочкой».

«Новый препарат меняет правила игры. Ему не нужна «холодная цепочка», его легко транспортировать и распределять, и его прием не требует помощи медиков», - говорит основатель ISR Ула Виндквист, профессор иммунологии шведского Каролингского института - того самого, который присуждает Нобелевские премии по медицине.

Сухая заморозка

ISR сейчас испытывает свою вакцину против штаммов «Бета» и «Альфа», впервые обнаруженных, соответственно, в ЮАР и Британии.

Исследователи рассчитывают, что их изобретение окажется особенно полезным в Африке, где вакцины не выпускают, а жаркий климат и перебои с электричеством делают проблематичными перевозку и хранение традиционных препаратов.

Предстоит еще поработать, чтобы доказать, что порошкообразная вакцина столь же эффективна, как жидкие.

Пока испытания проводились только на мышах, но ISR и Iconovo уже собрали достаточно средств для тестирования на людях. Планируется начать его примерно через два месяца.

Во врачебном сообществе царит сдержанный оптимизм.

Медики говорят, что если испытания закончатся успешно, порошкообразные вакцины произведут революцию в борьбе не только с Covid-19, но и с другими болезнями, от которых необходимо прививаться.

«Это откроет новые возможности для удаленных регионов, и, возможно, наконец избавит людей возить мини-холодильники на своих велосипедах и верблюдах», – заметил Стефан Свартлинг Петерсен, также профессор Каролингского института, а в 2016-2020 годах руководитель медицинских программ Детского фонда ООН.

Он сравнивает происходящее с появлением пищевых продуктов сухой заморозки, которые можно использовать в разных отдаленных местах, где нет электричества.

Пока компании тестируют порошковую вакцину, Стефан Петерсен указал на другое перспективное начинание, претворяемое в жизнь в 10 минутах ходьбы от лаборатории Iconovo.

Компания Ziccum работает над технологией засушки жидких вакцин - как нынешних, так и тех что появятся в будущем, без ущерба для их эффективности.

Вакцины в виде сухого порошка можно будет легко доставлять в развивающиеся страны, и лишь перед самой прививкой разводить в дистиллированной воде.

Новая технология создает возможность применять вакцины самыми разными способами, от назальных спреев до таблеток, считает глава компании Ziccum Йоран Конрадсон.

«Впереди еще много работы. Но в принципе, это возможно», - говорит Конрадсон.

«Зеленая» альтернатива

Компания Janssen, создавшая однодозовую вакцину от Covid-19, в прошлом месяце одобренную к применению в Соединенном Королевстве, уже работает над пилотным проектом по изучению возможностей, которые открывает технология засушки от фирмы Ziccum.

Фармацевтический гигант не сообщает, идет ли речь о вакцинах от Covid-19 или каких-то иных болезней. Ее представитель по связям с общественностью сказал лишь, что речь идет о выявлении потенциала новейших технологий, облегчающих распределение и применение вакцин.

Порошковая технология поможет также тем, кто боится уколов, и послужит сохранению окружающей среды, уменьшив потребление электроэнергии холодильниками.

И само собой, она позволит охватить вакцинированием больше людей.

«Никто не в безопасности, пока все не в безопасности, - заметил Йоран Конрадсон. - Неизвестно, что может случиться, если коронавирус гуляет по свету, пускай и далеко от нас».

«Чтобы эффективно бороться с эпидемиями и пандемиями, нужно иметь возможность вакцинировать население во всех регионах мира», - соглашается Ингрид Команн из международной некоммерческой организации «Коалиция за эпидемиологическую готовность».

Она высказывается осторожно, напоминая, что порошковые вакцины пока в стадии разработки, и нужно еще многое сделать - в частности, наладить их массовое производство.

«Но если все пройдет успешно, мы получим повышение доступности вакцин и экономию средств», - говорит она.

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