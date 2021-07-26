РФ пыталась помешать работе европейского спутника 2 26.07.2021, 16:53

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иллюстрационное фото

Опубликованы данные.

В районе Ростовской области РФ был подвержен атакам средства РЭБ европейский спутник Sentinel-1, который занимается радиолокационной фиксацией. Об этом говорится в сообщении Defense Blog, пишет sprotyv.info.

Во время прохождения над российской территорией было зафиксировано несколько всплесков помех на частоте около 5 ГГц.

Первый подобный случай был зафиксирован 4 июня, а затем еще трижды — 10, 16 и 22 июля. Последний всплеск был сильнейшим за все время отслеживания, а также имеет уникальный характер.

В издании предполагают, что Россия таким образом могла испытывать систему радиоэлектронной борьбы нового типа. Спутник зафиксировал помехи сразу в обеих поляризациях, чего еще ни разу не было.

На фото видны сигналы, как пишет блогер в Twitter “Putin is a Virus” (специализируется на OSINT — разведка на основе открытых данных), от различных военных приборов.

В Ростовской области их было много в 2016 году. Но здесь — нечто совершенно другое, чего раньше еще не наблюдали.

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