Белорусские правозащитники удостоены немецкой премии 26.07.2021, 17:25

Церемония награждения пройдет 28 ноября.

Белорусский правозащитный центр «Весна» получил поощрительную премию имени Марион Денхофф (Marion Dönhoff) с денежным эквивалентом в 20 тысяч евро за выдающийся вклад в поддержку демократии и защиту гражданских прав. О решении жюри учредители премии сообщили в понедельник, 26 июля, сообщает DW.

Основным лауреатом премии за содействие международному взаимопониманию и примирению стал 88-летний немецкий юрист и бывший министр внутренних дел Герхарт Баум (Gerhart Baum). В качестве главы делегации ФРГ в Комиссии по правам человека ООН (ныне Совет по правам человека ООН) он выступал в защиту людей, страдающих от войны или оказавшихся в зоне боевых действий.

Главная премия также имеет эквивалент в 20 тысяч евро. Церемония награждения пройдет 28 ноября.

Задержание Алеся Беляцкого

15 июля стало известно, что глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий задержан в Беларуси в рамках уголовного дела, детали которого пока не предаются огласке. В этот день прошли обыски в ряде правозащитных организаций и были задержаны еще несколько представителей «Весны».

Премия Денхофф для Горбачева

Премия имени известной немецкой журналистки Марион Денхофф вручается с 2003 года фондом Zeit (Zeit-Stiftung), газетой Die Zeit и фондом имени Марион Денхофф (Marion Dönhoff Stiftung). В 2010 году ее лауреатом стал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

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