Артем Шапоров: Нужно остановить все предприятия страны 26.07.2021, 17:52

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Артем Шапоров

Наша задача – забастовка.

Основатель «Реальной Беларуси» Артем Шапоров дал свое первое большое интервью СМИ. Популярный блогер среди прочего рассказал Studio Х97 о том, как белорусы могут победить диктаторский режим Лукашенко:

– Важно обозначаться, чтобы белорусы видели, что мы не согласны с этим режимом и мы не спрятались снова, как диктатор говорит, под плинтус. Мы здесь. И нужно это делать постоянно. Они нас пытаются убедить в том, что нас меньшинство. При том что нас подавляющее большинство. Они пытаются убедить нас, что мы какие-то маргиналы, что мы какие-то бандиты, террористы, хотя мы никого не убиваем, никого не пытаем, никого не насилуем — этим занимается незаконная власть. Но они умудряются под этот фон говорить о том, что «мы за мир во всем мире», притом бьют женщину дубинкой и кричат: «Мы за мирную Беларусь». Это лицемеры.

Поэтому наша задача — забастовка! Остановить все предприятия страны, чтобы диктатор не получил ни копейки денег от белорусского народа. Санкции! Потому что он, в принципе, не имеет права ни с кем торговать, потому что незаконный президент этой страны. Он лицемер и человек, который захватил власть. Он не вправе продавать ни наш лес, ни природные ресурсы, ни с кем контактировать.

Наши диаспоры должны доносить до своих стран, в которых они живут, властям, что это бандит, террорист и ним сотрудничать нельзя. Потому что вы спонсируете избиения и изнасилования простых людей.

Наши действия просты: санкции, забастовки и протесты, насколько это возможно сейчас.

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