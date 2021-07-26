«Хаббл» сделал снимок «галактик-тройняшек» 1 26.07.2021, 18:35

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иллюстрационное Фото

Галактики располагаются в созвездии Рыси.

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок трех взаимодействующих галактик. Команда космической лаборатории назвала эти объекты «дерущимися тройняшками», передает «Зеркало недели».

Система, состоящая из трех галактик, которые взаимодействуют друг с другом, известна как Arp 195. Она входит в «Атлас пекулярных галактик», составленный Хэлтоном Арпом. В него входят галактики, которые нельзя однозначно отнести к определенному классу. Всего в этот каталог включено 338 объектов.

фото: esahubble.org

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