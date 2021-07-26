Юлию Чернявскую оставили под домашним арестом 26.07.2021, 18:42

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Юлия Чернявская

Фото: фейсбук

Силовики пришли к вдове Юрия Зиссера 18 мая, через день после первой годовщины со дня смерти ее мужа.

Следствие не изменило меру пресечения вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской, которая находится под домашним арестом по «делу tut.by». Об этом сообщила Zerkalo.io ее адвокат.

Ходатайство об изменении меры пресечения защита подала 6 июля. Адвокат предлагала отпустить Юлию Чернявскую из-под домашнего ареста под поручительство и подписку о невыезде. До сих пор письменного ответа в адрес защиты не поступило.

«Поскольку в случае удовлетворения ходатайства выполняются те действия, о совершении которых просит лицо, заявившее ходатайство, а Юлия Чернявская по-прежнему недоступна контакту с близкими и родными, это означает, что решение об удовлетворении ходатайства следствием на данном этапе не принято», — сообщила адвокат.

Мера пресечения может быть изменена в любой момент по инициативе следствия. Отказ в удовлетворении ходатайства не препятствует заявить его повторно.

«Возможно, следствием не выполнены еще неотложные следственные действия, которые позволяли бы вести речь о возможности изменения меры пресечения на данном этапе. Однако мы очень рассчитываем, что в дальнейшем у следствия не будет оснований для оставления Юлии Чернявской под домашним арестом с учетом ее состояния здоровья и того факта, что она объективно не создаст никаких препятствий для проведения следствия», — считает защита.

Силовики пришли к Юлии 18 мая, через день после первой годовщины со дня смерти ее мужа, основателя tut.by Юрия Зиссера. В день заключения Юлии под домашний арест у нее произошел гипертонический криз. Она потеряла сознание и была доставлена в больницу, где ей оказали экстренную медицинскую помощь. Это привело к тому, что ранее диагностированный у нее риск 3 артериальной гипертензии второй степени сменился на риск 4 — самый высокий из существующих.

Кроме того, Юлия страдает бронхиальной астмой, серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. После перенесенного в 2009 году тяжелого перелома стопы и сложнейшей операции в шестой ГКБ, когда она полгода могла перемещаться по дому только на инвалидной коляске, Юлия испытывает постоянные сильные боли в левой ноге. Кроме того, имеются и другие серьезные проблемы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с выраженным болевым синдромом.

Напомним, утром 18 мая домой к некоторым сотрудникам tut.by пришли сотрудники ДФР. Силовики также пришли в офис компании tut.by в здании Omega Tower.

Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц tut.by возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). В 2019 году компанией получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, tut.by получил выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам tut.by.

На сегодняшний день по делу tut.by задержаны 15 сотрудников: Людмила Чекина, Марина Золотова, Ольга Лойко, Елена Толкачева, Анжела Ассад, Ирина Рыбалко, Мария Новик, Алла Лапатко, Александр Дайнеко, Андрей Авдеев, Сергей Повалишев, Дарья Данилова, Екатерина Ткаченко, Ирина Костюченко и Юлия Чернявская.

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