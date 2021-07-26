ГП «Антонов» и канадская компания планируют производить самолеты Ан-74ТК-200 3 26.07.2021, 19:00

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фото: censor.net

Окончательная сборка самолетов будет производиться в Украине и Канаде.

Госпредприятие "Антонов" и правительство канадской провинции Квебек планируют подписать соглашение о производстве самолетов Ан-74ТК-200 для международных рынков, в том числе североамериканских. Об этом сообщил сайт канадской компании Capital Hill Group.

Самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов до 10 т, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок по маршрутам малой и средней протяженности. Максимальная взлетная масса самолета – 36,5 т, максимальная высота полета – 10 тыс. 100 м, крейсерская скорость – 600–700 км/ч. Дальность полета с нагрузкой 10 т – 950 км, с нагрузкой 1,8 т – 4250 км. Экипаж состоит из двух человек, сообщил сайт компании.

Рыночным преимуществом модели самолета назвали то, что он может использоваться в особо суровых условиях.

"В будущей модели самолета будут максимально использованы новейшие авиационные технологии, такие как "стеклянная кабина" и другие. Планируется разработать ряд модификаций базовой модели самолетов гражданского и специального назначения, это возможно благодаря многолетнему опыту специалистов ГП "Антонов", – подчеркнули в релизе.

Окончательная сборка модели будет проводиться в Украине и Канаде.

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