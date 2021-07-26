Пять историй отдыха в Беларуси 26.07.2021, 19:43

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фото: zerkalo.io

С ценами и маршрутами.

Кто-то из белорусов уезжает на отдых за границу, но многие отдыхают на родине. Те, кто выбирают второй вариант, говорят, что дешевле поездок на море, а по впечатлениям и заряду энергией ничуть не хуже, чем на теплом море. Корреспондент Zerkalo.io узнал, куда и как этим летом ездили белорусы в свои выходные, что видели интересного, как они оценивают отдых и во сколько обошлось путешествие.

Про поездку в нацпарк «Припятский»: «Если на пару дней с палатками — почему бы нет»

Минчанка Юлия чаще всего ездила на отдых в дальние страны и останавливалась в отелях all inclusive. Но недавно знакомые сагитировали ее отправиться на выходные с палатками в национальный парк «Припятский», это была вторая такая поездка в ее жизни.

— Подумала — почему бы и нет? Правда, до этого позвонила своей знакомой из тех мест, спросила, как там отдыхается, можно ли ехать. Получила от нее утвердительный ответ, собрались с тремя детьми, закупились продуктами, сели в машину и поехали.

Компания, с которой ехала наша собеседница, была на трех автомобилях. Чтобы не застрять в пятницу в заторе, они решили вырваться из Минска пораньше — в районе обеда. Примечательно, что бронировать место в «Припятском» не надо — все вопросы решаются на месте. Сперва минчане купили путевку в головном отеле в Лясковичах, на одно авто место на оборудованной полянке возле Припяти стоит 10 рублей, но если едет рыбак — 25 рублей. Место отдыха было в нескольких километрах от «базы», въезд на него был закрыт шлагбаумом, которым заведовал «Владимирович» — звонишь ему на мобильник, он приходит и запускает гостей.

фото: zerkalo.io

— На нашей полянке был стол под крышей, за ним — более-менее чистый деревянный туалет, как в деревне, еще дальше — мусорный контейнер. Спуск в воду — пологий, песчаный, а песочек — чудо: желтенький и мелкий, идеально чистый. Вода в реке была теплая, но течение довольно сильное, надо быть осторожным.

В компании было три рыбака, они сразу занялись любимым делом — рыбалкой, остальные разбивали палатки, занимались костром и приготовлением еды. Юлия говорит, что жары практически не чувствовалось, из неудобств было лишь одно — одолевали оводы. Отсутствие душа в последующие двое суток она перенесла нормально, но осталась бы в таких условиях на большее количество дней — вопрос открытый.

Поездка стоила Юлии около 150 рублей: 75 рублей за топливо и столько же она заплатила за продукты.

Про поездку в Коссовский замок: «Везде свадьбы, туристу и поесть негде»

Супруги Екатерина и Дмитрий очень любят кататься на велосипедах, в минувшие выходные они решили съездить «на дальняк», чего раньше никогда не делали — их поездки ограничивались поездками по столице и пригороду. Пара отправилась в Коссовский замок (Ивацевичский район, Брестская область). Из еды взяли штук восемь протеиновых батончиков и три литра воды, решили, что этого хватит, мол, поедят в местных кафе.

— Из Уручья, где мы живем, выехали в субботу в 7.45 на великах, двинулись на железнодорожный вокзал. Там сели на Stadler: у нас были билеты для пассажиров с велосипедами. Почти два часа комфортной езды с кондиционером — и в 9.34 мы в Ивацевичах, — вспоминает Екатерина.

Потом ребята с перерывами на привал ехали на велосипедах 18 километров до Коссово. Кстати, по дороге минчане не встретили ни одного пешего или на велосипеде туриста. В городе они посмотрели на дворец Пусловских, усадьбу Костюшко, а потом решили остановиться на обед.

фото: zerkalo.io

— Тут нас ждало большое разочарование — все кафе в Коссово были закрыты на свадьбы! Голодным туристам даже поесть негде. Конечно, можно было зайти в продуктовый магазин и купить булочку с йогуртом, но мы решили так не делать.

Дело в том, что супруги за две-три недели до поездки забронировали номер в гостиничном дворе деревни Нехачево — там можно и поесть и отдохнуть. Но ехать туда надо было еще около 15 километров.

— Устали, хотели есть. Но зато гостиница компенсировала все. Она была удивительной: основной корпус — старинное одноэтажное здание. Но мы жили в деревянном домике. Номер отличный — кондиционер, ванная комната, хотя и «эконом» за 75 рублей. Отдельно надо оплачивать питание.

К слову, Екатерина отметила, что еда в ресторане ее приятно удивила — вкусно и дешево: на двоих салаты, горячее, кофе и сок стоили 42 рубля. Завтрак пара заказала на 10.30 — ровно к назначенному времени его и подали.

фото: zerkalo.io

Из Нехачево путешественники снова отправились в Ивацевичи, погуляли и посмотрели город, а потом — на поезд до Минска.

— Поездка была не утомительной, это отметил и Дима, который ездит на велосипеде гораздо меньше меня. Из неприятного, кроме закрытых кафе в Коссово, разве что немного покрасневшие руки.

Двухдневное путешествие минчанам обошлось в 240 рублей (сумма на двоих): билеты на поезд 90 рублей, проживание 75 рублей, питание — 75 рублей.

Про поездку в Друю: «В агроусадьбе отдыхалось не хуже, чем в Европе»

Этим летом супруги из Минска Татьяна и Александр отметили 25-летие со дня своей свадьбы. Праздновать дату пышно, с гостями, рестораном и застольем, пара не хотела, наоборот, стремились к уединению, поэтому они подыскивали агроусадьбу «в белорусской глуши», где заодно можно спрятаться от жары.

— Мы никогда раньше не отдыхали в Беларуси, все время ездили на автомобиле в Польшу и Литву. Но сейчас границы закрыты, выехать в Европу нельзя, поэтому через «букинг» подбирали подходящий вариант на родине, — рассказала Татьяна.

фото: zerkalo.io

Нужная минчанам агроусадьба нашлась в агрогородке Друя Браславского района Витебской области. Бюджетный номер на двоих, с санузлом, стоил 90 рублей в сутки, пара бронировала его за две-три недели до заезда.

— Выехали на машине из Минска в пятницу. До агроусадьбы ехать надо было около 300 км, но мы проехали больше — по пути заезжали в маленькие городки и деревни, рассматривали там дома, костелы и церкви. Получилась небольшая экскурсия.

Когда супруги приехали в агроусадьбу (это был большой дом примерно на шесть номеров), то немного разочаровались — отдыхающих там было много, все гости съехались из Минска. Впрочем, Татьяна и Александр не долго переживали: их номер оказался на втором этаже, вдобавок он был еще и с выходом на большую террасу, откуда открывался волшебный вид на Западную Двину.

фото: zerkalo.io

— Номер был чистый, комфортный. Еду можно было приготовить самим, а можно было заказать по вполне приемлемым ценам: завтрак, например, сырники — четыре рубля, ужин — три тонких больших блина, крестьянские колбаски и яичница — 10 рублей. Все было очень вкусно.

В агроусадьбе была возможность заказать баню, сделать шашлык, покататься на лодке, порыбачить, искупаться в реке. Из всего этого пара выбрала лишь последний пункт — поплавать, а в остальное время они ездили и изучали архитектуру ближайших населенных пунктов в Миорском и Верхнедвинском районах.

фото: zerkalo.io

— Увидели, что многие деревни находятся в запустении, есть брошенные полуразвалившиеся дома, люди уезжают. Жаль, конечно, что красивые и древние места в таком состоянии.

Впрочем, несмотря на грустный вид деревень, супругам их небольшой отдых понравился, говорят, что получилось «ничуть не хуже, чем в Литве и Польше». По стоимости вышло 480 рублей на двоих, из которых ушло за проживание 180 рублей за двое суток, еда потянула около 100 рублей, топливо около 200 рублей.

«Шчучыншчына» оказалась очень красивой»

Полина и ее брат очень любят путешествовать, но в Беларуси много мест, куда на общественном транспорте доехать проблематично, а прав, как и личного авто у них нет. Недавно ребята нашли выход: попросили своего друга, у которого есть водительское удостоверение, прокатить их на машине каршеринга в несколько мест в Гродненской области. Приятель согласился, а траты на путешествие договорились делить на троих.

фото: zerkalo.io

— В тех краях есть разные интересные места. А еще запала песня про «Шчучаншчыну», было интересно узнать, что ж это за место такое, — улыбается девушка.

Компания молодежи заранее запланировала, в какие населенные пункты они хотят заехать: Желудок, Щучин, Дикушки — везде есть достопримечательности, «о них пишут в интернете и рассказывают блогеры».

В субботу утром ребята проснулись, взяли с собой собаку, и пошли искать машину каршеринга — на это хватило пяти минут. Рядом с домом стоял хороший новый автомобиль, арендовали его на сутки.

фото: zerkalo.io

— Дорога была приятной и комфортной, собака тоже вела себя отлично — она у нас бывалый путешественник. По пути останавливались и собирали в полях цветы, фотографировались. В городках посмотрели старинную усадьбу, развалины, погуляли. А в Щучине очень вкусно и недорого пообедали.

Однодневная поездка обошлась в 215 рублей на троих: за аренду авто — 170 рублей, обед — 45 рублей.

Про тур в Беловежскую пущу: «Ждали „совок“, а все оказалось на уровне»

Недавно Ирина со своей мамой и двумя детьми шести и десяти лет купила по акции тур выходного дня в Беловежскую пущу с проживанием в гостинице «Каменюки». И хотя отдых пришелся не в выходные дни (мест не было) — пришлось освобождать будни, минчанка не ропщет, все потому, что путешествие семье очень понравилось.

— Ездили мы на своем автомобиле, туда — 350 километров. Конечно, опасались, что приедем в «совок», но приятно удивились — номер полулюкс на четверых оказался отличным, были даже чашечки, пакетики с чаем, сахар. Белье белоснежное, — рассказала путешественница.

фото: zerkalo.io

В стоимость номера входило двухразовое питание: завтрак и ужин, четыре экскурсии в местные музеи, усадьбу Деда Мороза и вольер, а также один час бассейна в день на человека.

— Все, что было включено в путевку, мы посетили. Детям понравился Дед Мороз — летом он ходит в соломенной шляпе, а на выходе им подарили пряник. Мы много гуляли, территория огромная, везде дорожки, все ухожено.

Ирина говорит, что предложенного питания хватало всем им, обед даже не пришлось покупать. Много было дополнительных услуг: сауна, бильярд, теннис, прокат велосипедов, но минчане их не покупали, лишь один раз прокатились за 20 рублей на карете с лошадью вдоль вольеров.

фото: zerkalo.io

— Отдыхающих было очень много, хотя всем хватало места, не толкались. В основном это люди из столичного региона и россияне. Больше всего отдыхали семьями — тихо, спокойно, культурно. Никакой шумихи и танцев по ночам.

Отдых с Беловежской пуще на четверых семье Ирины обошелся около 600 рублей: топливо около 150 рублей, путевка 400 рублей, поездка на карете и сувениры не больше 50 рублей.

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