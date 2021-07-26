Почти 13 тысяч ИП прекратили деятельность в первом полугодии 26.07.2021, 20:19

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Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске.

В первой половине 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 4688 юридических лиц и 17 032 индивидуальных предпринимателя. Ликвидировано 4383 юридических лица, прекратил деятельность 12 861 индивидуальный предприниматель, следует из данных официальной статистики, пишет naviny.online.

По данным Белстата, на 1 июля в стране работало 142,7 тыс. юридических лиц и 274,3 тыс. ИП. Количество юрлиц по сравнению с такой же прошлогодней датой уменьшилось на 0,4%, ИП — увеличилось на 3,2%. С начала 2021 года количество юрлиц снизилось на 0,4%, ИП — выросло на 1,3%.

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 51 979 (за 12 месяцев их количество снизилось на 0,3%; с начала года — на 0,4%). В Минской области их было 25 790 (-0,4%; -0,5%), в Брестской — 14 586 (-0,2%; +0,05%), Гомельской — 13 917 (-0,5%; -0,1%), Витебской — 13 080 (-0,4%; -0,5%), Могилевской — 11 841 (-1%; -0,8%), Гродненской — 11 486 (-0,4%; -0,4%).

Наибольшее количество ИП также работало в столице — 83 506 (за год их количество увеличилось на 2,5%; с начала года — на 0,5%). В Минской области насчитывалось 45 847 ИП (+4,6%; +1,9%), в Брестской — 36 198 (+2,9%; +1,3%), Гомельской — 30 526 (+3,3%; +1,3%), Гродненской — 28 240 (+4,7%; +2,7%), Могилевской — 26 094 (+2,4%; +0,4%), Витебской — 23 911 (+2,9%; +1,5%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,3% общего количества действующих организаций и по сравнению с показателем годичной давности уменьшился на 0,1 процентного пункта.

Из 142,7 тыс. организаций в сфере производства работали 31,7 тыс. (22,2% общего количества), в сфере услуг — 111 тыс. (77,8%).

В 2020 году было зарегистрировано 9222 юридических лица и 30 936 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 9052 юридических лица, прекратили деятельность 24 315 ИП.

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