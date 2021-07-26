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Энергетики запрещено продавать детям в Беларуси

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  • 26.07.2021, 20:34
  • 1,072
Энергетики запрещено продавать детям в Беларуси

Вот какие штрафы грозят нарушителям.

Энергетики запрещено продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста, за это грозит большой штраф. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как пояснил старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Партизанского РУВД г. Минска Сергея Пацейко, лицам, продающим энергетики детям, грозит административная ответственность.

– Санкции статьи предусматривают штраф в размере до десяти базовых величин, – сказал Пацейко.

Для граждан штраф может составить от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч, для юридических лиц – от 10 до 30 тысяч.

Запрет о продаже энергетических напитков детям введен решением правительства Беларуси, cовмином принято соответствующее постановление.

В список запрещенной к продаже продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста, включены также алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, электронные системы курения и их наполнители, другие никотиносодержащие изделия, а также игральные карты, эротическая продукция и продукция с элементами эротики, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек).

Постановление cовмина вступило в силу 8 июля.

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