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В Литве бунтуют мигранты, которых направил в страну режим Лукашенко

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  • 26.07.2021, 20:42
  • 11,532
В Литве бунтуют мигранты, которых направил в страну режим Лукашенко

Мигранты отказались выполнять требования сотрудников Службы общественной безопасности Литвы.

В Литве нелегальные мигранты, прибывшие из Беларуси, устроили бунт в одной из школ, обустроенной под лагерь для беженцев. Об этом сообщает delfi.lt в понедельник, 26 июля.

Мигранты отказались выполнять требования сотрудников Службы общественной безопасности - требуют выпустить их на свободу.

Некоторые беженцы из Ирака также отказались принимать еду от литовских соцработников - они не разрешили брать еду даже детям и подросткам.

"С сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование - выпустить их с территории", - заявил местный чиновник Виргилиюс Пранскявичюс.

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