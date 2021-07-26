В Литве бунтуют мигранты, которых направил в страну режим Лукашенко

В Литве бунтуют мигранты, которых направил в страну режим Лукашенко13
- 26.07.2021, 20:42
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Мигранты отказались выполнять требования сотрудников Службы общественной безопасности Литвы.
В Литве нелегальные мигранты, прибывшие из Беларуси, устроили бунт в одной из школ, обустроенной под лагерь для беженцев. Об этом сообщает delfi.lt в понедельник, 26 июля.
Мигранты отказались выполнять требования сотрудников Службы общественной безопасности - требуют выпустить их на свободу.
Некоторые беженцы из Ирака также отказались принимать еду от литовских соцработников - они не разрешили брать еду даже детям и подросткам.
"С сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование - выпустить их с территории", - заявил местный чиновник Виргилиюс Пранскявичюс.