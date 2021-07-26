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Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

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  • 26.07.2021, 21:32
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Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Уволил пятерых руководителей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Руслан Баранецкий уволен с должности первого зампредседателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Василий Малюк освобожден от должности первого зампредседателя СБУ – начальника Главка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, уволен начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук, а Виталий Монастырецкий уволен с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области.

У Зеленского отметили, что основная цель президента при принятии этих кадровых решений – обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, согласно содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – отметил Зеленский.

По словам Зеленского, еще одна задача кадровых перестановок в СБУ – необходимость активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивают президента.

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