В Пермском крае загорелся один из крупнейших газопроводов России 2 26.07.2021, 21:47

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У «Газпрома» - седьмая авария с начала года.

Масштабная утечка газа и пожар произошли на магистральном газопроводе «Уренгой - Центр-2» в Пермском крае, сообщает «Интерфакс» на информированный источник.

Введенный в эксплуатацию в 1983-84 гг и входящий в числе крупнейших в России, газопровод качает топливо с западносибирских месторождений.

В понедельник на участке близ реки Салва была зафиксирована разгерметизация трубы. Факельное пламя поднимается на высоту до 20 метров, сообщил источник «Интерфакса».

Утечку, по его словам, удалось локализовать. Никто не пострадал.

Очередное ЧП стало седьмым для крупных объектов «Газпрома» с начала года.

В январе авария произошла на магистральном газопроводе «Пермь - Горький-1», в феврале не выдержали трубы на газопроводах «Союз» и «Оренбург - Новопсков», а также произошел взрыв на отводе Качканар в Свердловской области.

В марте пожар возник на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС Белорецк, в мае в ходе ремонтных работ загорелся газопровод «Средняя Азия - Центр - 2».

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