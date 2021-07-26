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Политзаключенная Марфа Рабкова потеряла сознание во время прогулки

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  • 26.07.2021, 22:11
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Политзаключенная Марфа Рабкова потеряла сознание во время прогулки
Фото: Spring96.org

Политзаключенная не первый раз теряет сознание в СИЗО, также она нуждается в стоматологе.

25 июля во время прогулки в СИЗО №1 потеряла сознание заключённая правозащитница Марфа Рабкова, пишет правозащитный сайт "Весна".

Её артериальное давление составило 80/60 мм ртутного столбика (гипотония, пониженное давление). Давление замерил врач СИЗО-1, он же сделал Марфе кардиограмму. Сейчас девушка находится на постельном режиме в своей камере и чувствует сильную слабость.

Также правозащитники сообщают, что Рабкова в течение двух месяцев нуждается в стоматологе. Она писала заявление, но Следственный комитет отказал ей в такой услуге.

Сообщается, что Рабкова не первый раз теряет сознание. Примерно 27-28 июня она теряла сознание из-за нехватки воздуха и духоты. Тогда тюремный врач дал ей таблетку цитрамона.

Правозащитница Марфа Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. В СИЗО №1 ("Володарка") она находится с 19 сентября. Девушку обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса — ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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