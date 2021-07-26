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Медальный зачет Олимпиады-2020: Япония вышла на первое место, Беларусь пока без наград

  • 26.07.2021, 22:19
Медальный зачет Олимпиады-2020: Япония вышла на первое место, Беларусь пока без наград

По количеству медалей лидируют США.

США лидируют в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Беларусь пока что без наград, передает «Трибуна».

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Япония – 8-2-3 (13)

2. США – 7-3-4 (14)

3. Китай – 6-5-7 (18)

4. Россия – 4-5-3 (12)

5. Великобритания – 3-3-1 (7)

6. Южная Корея – 3-0-4 (7)

7. Австралия – 2-1-3 (6)

8. Косово – 2-0-0 (2)

9. Италия – 1-4-4 (9)

10. Франция – 1-2-2 (5)

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