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Украина вошла в топ-поставщиков агропродукции в ЕС

  • 26.07.2021, 22:33
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Украина вошла в топ-поставщиков агропродукции в ЕС
Фото: Getty Images

Об этом говорится в отчете по торговле ЕС.

В рейтинге поставщиков агропродукции в Евросоюз Украина заняла четвертое место. Об этом со ссылкой на отчет по торговле ЕС сообщает Aagroportal.ua в понедельник, 26 июля.

В январе-апреле 2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС составил €1,87 млрд, что на €452 млн или 19,4% меньше аналогичного показателя минувшего года.

Украина и Великобритания оказалась среди стран, чей экспорт в ЕС в измерении с/х продукции за первые четыре месяца 2021 года больше всего снизился по сравнению с таким же периодом 2020 г.

Как пишет издание, снижение объемов экспорта произошло за счет уменьшения объемов поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника. Всего на Украину приходится 4,9% от общего экспорта такой продукции в ЕС.

Украину в рейтинге поставщиков агропродукции обошли Бразилия, США и Великобритания. Сразу после Украины в рейтинг поставщиков агропродукции в ЕС идет Китай. На эти страны приходится 34% от общего объема импорта Евросоюза.

Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель текущего года составил €103,4 млрд, на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 года.

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