HRW: Ключевые международные акторы должны встать на защиту гражданского общества в Беларуси 26.07.2021, 22:52

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Международная правозащитная организация обратилась к мировому сообществу из-за ситуации в Беларуси.

Режим Лукашенко начали массированное наступление на десятки неправительственных организаций, которые традиционно составляли костяк динамичного гражданского общества в этой стране, говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

В организации отметили, что вряд ли стоит удивляться тому, «что правительство, которое готово ради ареста активиста посадить чужой гражданский самолет под фиктивным предлогом угрозы теракта, без колебаний пустит под нож гражданское общество в собственной стране».

«Правозащитным и другим неправительственным организациям много лет удавалось как-то выживать в условиях созданного Александром Лукашенко авторитарного режима. Они подвергались постоянному прессингу, маргинализации, арестам сотрудников — но продолжали свою деятельность. Но то, что произошло на этой неделе, означает конец гражданского общества, которое мы привыкли видеть в Беларуси», — говорится в заявлении.

В HRW считают, что нет сомнений, что гражданская активность продолжится — но теперь, скорее всего, это будет жизнь в подполье или в изгнании.

«И давайте больше не будем называть происходящее „наступлением на гражданское общество“. На совещании с министрами 22 июля сам Александр Григорьевич не постеснялся заговорить именно о „зачистке“, и нам тоже следует называть вещи своими именами. Ключевые международные акторы должны сообща встать на защиту гражданского общества в Беларуси и противостоять попыткам расправы нам ним», — призвали в Human Rights Watch.

Напомним, белорусский режим намерен ликвидировать не менее 50 неправительственных организаций. Под удар попали группы самого разного профиля, в том числе занимающиеся правами людей с инвалидностью и пенсионеров, вопросами свободы прессы и экологии. В их числе оказались даже такие широко известные в мире организации, как Белорусская ассоциация журналистов — БАЖ, Белорусский ПЕН-центр, который возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, Press Club Belarus, платформа ИМЕНА и другие.

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