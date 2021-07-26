Курс биткойна превысил $40 тысяч
- 26.07.2021, 22:54
Впервые с 16 июня.
Стоимость биткойна выросла больше чем на 15% и превысила $40 тыс. В последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне 16 июня.
По данным Сoinmarketcap, который сопоставляет данные крупнейших бирж, к 22:44 курс биткойна скорректировался до $39,8 тыс. Двузначный рост также демонстрируют Ethereum, XPR, Dogecoin и некоторые другие криптовалюты.
В апреле 2021 года курс биткойна достигал $65 тыс. В середине мая стоимость ведущих цифровых валют упала на 44–64%. В июне и июле цена биткойна опускалась ниже $30 тыс.
На прошлой неделе Илон Маск сообщил, что он лично и его компании Tesla и SpaceX владеют биткойнами. Миллиардер допустил, что Tesla, вероятно, возобновит прием биткойнов в качестве оплаты.