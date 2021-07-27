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В Дроздах за $7999 в месяц сдается очень необычный коттедж

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  • 27.07.2021, 7:33
  • 13,388
В Дроздах за $7999 в месяц сдается очень необычный коттедж

Похоже на ночной клуб.

В базе домов и квартир Onliner появился крайне необычный объект, который сдают в аренду. Это особняк на улице Тихой в Дроздах, за который просят $7999 в месяц по курсу. Интерьер этого нескромного дома впечатляет.

Согласно объявлению, на первом этаже размещается большая кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная с камином, кабинет и спа-зона с бассейном и сауной, гостевой санузел. На втором этаже — три спальные комнаты, два санузла и просторная ванная комната. На цокольном уровне — диско-комната, постирочная, кладовая, санузел и технические помещения.

«Вся мебель и сантехника итальянского производства премиум сегмента, кухонная техника Smeg, сауна оригинальная Klafs. Все коммуникации, находящиеся в доме, центральные, газовый котел Vaillant, установлена система фильтрации и умягчения воды, высокоскоростной интернет, видеонаблюдение, сигнализация, большой гараж. Территория вокруг дома вымощена натуральным камнем, выполнен ландшафтный дизайн. Данный дом расположился в эксклюзивном месте, в шаговой доступности от водохранилища и лесопарка „Дрозды“. Рядом ТРЦ „Арена-Сити“, SPA Riviera, кинотеатр Silverscreen, множество кафе и ресторанов, детский сад, школы, гимназии, велодорожки, различные спортивные сооружения, медицинские центры», — пишут составители объявления.

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