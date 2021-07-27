Санкции действуют: эпоха БелАЗа закончилась 6 27.07.2021, 8:18

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Грузовик на 2/3 состоит из западных патентов и технологий.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) объяснил, почему экономические санкции ЕС и США означают конец для производства БелАЗов:

— Теперь настала очередь того самого БелАЗа 75750, четырехсоттонного, (примерная цена около $10 лямов, но никто и никогда не оглашает такие закупки), который «самый мощный и огромный из всех существующих в нашей галактике» и на 2/3 состоит из западных патентов и технологий.

А именно:

Тяговая установка Siemens ММТ500 (цена $2,5 млн)

Двигатели: два коня MTU Детройт Дизель 16V4000 по 65 литров каждый (произвела «вражеская» Америка)

Шины Бриджстоун 59/80R63, цена каждой около 40 тысяч мертвых американских президентов, без учета доставки, а в комплекте их 8.

Внимание, вопрос:

От кого зависит, будет ли работать о сильнейший из сильнейших БЕЛАЗов на планете или исчезнет с лица земли так же, как исчез весь российский автопром.

Лукашисты и пропагандисты! Вот вам железное, и абсолютно бесплатное правило:

Пока вы не обеспечите полностью изолированную линию производства с нуля и до первого самостоятельно выпущенного болта для крепления унитаза к полу, вы не имеете право раскрывать рот в адрес тех стран, которые в буквальном смысле вас снабжают технологиями.

Сегодня вас макнули в очередной раз за вашу инфантильность и неприспособленность жить в 21 веке среди акул и хитроприщуренных партнеров.

Вы - мертвый груз на плечах любой развитой страны.

Только подумайте, что одна роспись пера в договоре, который лежит на столе в нескольких тысячах км от РБ, ставит под удар целую отрасль вашей экономики.

То есть, судьба целого сегмента экономики РБ, который десятилетиями выстраивался усилиями поколений рабочих и инженеров завода, решается в тех кабинетах, где АГлобля никогда не был, и теперь уже быть не сможет просто по факту своего статуса опущенца и изгоя для любого среднего предпринимателя, который хотя бы немного дорожит своей репутацией!

Но самое интересное, что вы ведь не сможете в импортозамещение.

И это очередная победа над вашим красно-зяленым миром «пабядзицялей».

Ваш потолок в случае с БеЛАзом- это полтора миллиона двигателей от братских лад-калин, которые вы одновременно впихнете под кабину к 75750. Ну больше просто нет вариантов.

А делать то, что есть у других — это путь в никуда. Так что, земля тебе пухом, БеЛАзик! Ты как герой из греческой мифологии - такой родной, и такой чужой.

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