У переведенного в медчасть СИЗО № 1 Андрея Скурко обнаружили структурные изменения в легких 1 27.07.2021, 8:59

1,706

андрей скурко

Камера, где содержался журналист, теперь на карантине.

Находящийся под стражей бывший главный редактор газеты «Наша Ніва» (2006—2017), руководитель отдела рекламы и маркетинга «НН» Андрей Скурко доставлен в медчасть СИЗО № 1 в Минске со «структурными изменениями в легких» и подозрением на ковид, сообщает редакция.

Камера, где содержался Скурко, теперь на карантине. Редакции известно, что по прибытии из ИВС в СИЗО рентген выявил у Скурко пятно в легких. По словам журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича, который сидел вместе со Скурко и был освобожден сегодня утром, 18 июля у того поднялась температура, начался кашель, ему давали парацетамол.

У Скурко инсулинозависимый диабет, четыре раза в день ему должны делать инъекцию. В течение 13 дней, проведенных в ИВС в 1-м переулке Окрестина, он не получал необходимое диетическое питание и передачи.

В СИЗО № 1 был переведен также главный редактор сайта «Наша Ніва» Егор Мартинович.

8 июля в редакции «НН», бухгалтерии и дома у Скурко, Мартиновича, главреда журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько и главного бухгалтера Ольги Ракович прошли обыски. Впоследствии все четверо были задержаны по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски прошли по этой и 293-й (массовые беспорядки) статьям.

Ольга Ракович 16 июля вышла на свободу.

18 июля, спустя 10 дней после задержания, Мартинович, Скурко и Дынько были задержаны повторно — на этот раз на трое суток как подозреваемые в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения). Через трое суток Дынько освободили под обязательство о явке, Мартинович и Скурко остались под стражей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».