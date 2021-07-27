Российские военные прибыли в место своего сокрушительного разгрома на территории Беларуси 27.07.2021, 9:19

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Эшелон с военнослужащими и техникой прибыл на железнодорожную станцию «Полонка», что в Брестской области, для подготовки и дальнейшего участия в совместных учениях «Запад-2021».

Гостей встретили военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Учения пройдут с 10 по 16 сентября.

Напомним, что в битве под Полонкой 28 июня 1660 года войска ВКЛ нанесли сокрушительное поражение оккупационной армии Московского государства.

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