Табачный гигант прекратит продажу сигарет в Великобритании 9 27.07.2021, 10:10

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Тем, кто хочет продолжать курить, будет предложено перейти на современные альтернативы.

Одна из крупнейших табачных компаний в мире Philip Morris International прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании в течение 10 лет. Об этом заявил генеральный директор Philip Morris Яцек Ольчак, передает Daily Mail.

"Мы можем представить себе мир без сигарет. Чем скорее он таким станет, тем лучше для всех", – заявил он.

Тем, кто хочет продолжать курить, будет предложено перейти на современные альтернативы, такие как электронные сигареты или устройства с подогревом табака, которые считаются менее вредными.

"Я думаю, что в Великобритании максимум через десять лет вы сможете полностью решить проблему курения", – сказал Ольчак.

На вопрос, означает ли это, что Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании в течение этого времени, он ответил: "Совершенно верно".

Этот шаг знаменует конец бренда Marlboro на полках Великобритании, пишет издание.

Правительство разработало план по отказу от курения в Великобритании к 2030 году, который включает план по сокращению распространенности курения сигарет среди различных возрастных групп.

В 2018 году сообщалось, что группа Altria, в которую входит компания Philip Morris, купит за $12,8 млрд 35%-ную долю в компании Juul, выпускающей электронные сигареты.

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