Сколько стоит устроить свадьбу в Беларуси? 9 27.07.2021, 10:20

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Молодожены честно рассказали о тратах на свадьбу.

Свадьба — то событие, от празднования которого сложно удержаться даже в пандемию. Кажется, уже ушла мода на сбор всей родни. Зато осталось неизменным желание устроить красивый праздник вне зависимости от имеющегося бюджета. «Онлайнер» попросили белорусов, которые справляли свадьбы в этом году, рассказать о том, сколько и на что они потратили.

Решили все делать максимально скромно и бюджетно, потратили 2000 рублей

Катерина выходила замуж в июне. Говорит, никогда не считала свадьбу особенным днем, поэтому ее праздник прошел скромно и оказался бюджетным. Всего отдали 2000 рублей, почти половина этой суммы ушла на два обручальных кольца.

— Сейчас понимаю, что можно было все сделать еще бюджетнее. Заявление мы подали за месяц до росписи, а организации уделили всего три дня. Деньги не собирали, получили зарплату и все купили. Ради платья обошла много магазинов в торговых центрах «Грин», «Экспобел», «Галерея», даже ездила в Ждановичи. У меня был запрос — купить простое белое платье в пол, которое можно будет надеть еще и потом, а не только на свадьбу. Вариантов было немного: встретила не более 4—5 подходящих мне. В итоге остановилась на платье из «Импульса». Для мужа покупать ничего не пришлось, он надел брюки и рубашку, в которых был на вручении диплома. Самая необоснованная трата — букет невесты с бутоньеркой жениху, это обошлось в 110 рублей вместе с доставкой. Оказалось, у нас был один из самых бюджетных вариантов в Минске, его я искала в Instagram долго и упорно.

Украшение для автомобиля тоже нашли через Instagram. На прическе, макияже и маникюре получилось сэкономить: помогла мама Катерины, которая работает в сфере красоты. В качестве украшения для волос использовали искусственные цветочки с маминой свадьбы, которая была 29 лет назад. На роспись жених и невеста пригласили только родителей, после с ними отправились в ресторан — всего получилось шесть человек. За праздничный обед отдали 288 рублей. После этого поехали на дачу отмечать праздник с другими родственниками, там уже собралось 15 гостей.

— Наш праздник — отличный пример того, что свадьба не обязательно должна быть дорогой и долгой, а может быть вполне себе спокойной и без напряга. Все вокруг меня говорили, что надо устраивать пышное торжество. Я видела, как сложно все организуется, сколько денег тратится, и с ужасом думала, что рано или поздно мне самой придется так заморачиваться. Потом поняла: это моя жизнь, могу сделать как захочу и не важно, если родственники обидятся. Важнее для меня было полететь в путешествие, муж согласился. Так и поступили: на праздник ушло очень мало, зато на отдых в Турции потратили в два раза больше.

Свадьба без ведущего в Солигорске за €2000. «Праздник окупился благодаря подарку родителей»

Елена с женихом решили не устраивать торжество на всю родню, зато праздновали два дня в разных заведениях Солигорска. Свадьба проходила в июне, готовились к ней полтора месяца без помощи родителей. Больше всего денег ушло на ресторан и усадьбу. За кольца отдали 300 евро, на них удалось хорошо сэкономить: искали их на скидках, взяли распространенные трехслойные, но на десятую годовщину свадьбы пообещали себе изготовить кольца мечты.

— Платье я купила, не брала в прокат, так как планировалась съемка с нашей собакой и я знала, что оно пострадает. Отпечатки лап, кстати, остались даже после стирки, но это приятные воспоминания. Сэкономила на подъюбнике и фате — в салоне это стоит немалых денег, но хорошо иметь подругу швею: она мне все подготовила по индивидуальному заказу. Букет-дублер и повязку заказала на AliExpress — намного красивее, чем в салоне, и гораздо дешевле.

В первый день были красивые сборы, роспись в ЗАГСе, фотосессия и праздничный ужин с самыми близкими — родителями, родными братьями и сестрами, их семьями. Второй день праздновали в усадьбе в более широком составе: вместе с родней, друзьями, коллегами — всего 25 человек.

— Блюда на второй день, кроме свадебного торта, мы готовили сами. Брат, муж и пара друзей закупали все по списку. Готовили я, мама, две подружки. Сделали салаты, бутерброды, нарезки, еще у нас были шашлыки. Дедушки тоже внесли свой вклад — передали копченые рыбу и мясо.

Ведущего не звали, но, говорит Елена, он оказался бы не в тему. Все душевно посидели, поговорили, потанцевали. Сами провели конкурсы — заранее не готовились, гости придумывали что-то на ходу. Парни были ответственными за баню и шашлыки, девочки — за стол, еще и приглядывали за детьми.

— В кредиты и долги мы не влезали, свадьбу делали за свои зарплаты. Праздник окупился благодаря подарку родителей.

«Родители предлагали помочь деньгами, но принципиальным было денег у родных не брать». О свадьбе в Витебске за $4800

Артем вместе с невестой готовились к своей летней свадьбе три месяца. Праздновали в Витебске, хотя сами давно переехали в Минск. Распорядителя не привлекали, решили все устроить своими силами. Экономили на том, что могли сделать самостоятельно. Свадьба окупилась.

— Мы с невестой ездили на машине друга. Друзей от ЗАГСа до ресторана собирались отвезти на арендованном микроавтобусе, но нам сказали, что он сломался прямо перед регистрацией, и пришлось ездить на такси. Благо в Витебске оно очень дешевое по сравнению с Минском.

Сэкономили на платье, его заказали за 290 рублей на Wildberries. Создание образа жениха обошлось примерно в такую же сумму, что и образа невесты — по 900 рублей на каждого. Отдельно за аренду ресторана не платили. Украшение зала не заказывали: он был и так очень праздничный.

— Изначально рассчитывали на $4500, но в последнюю неделю нужно было купить мелочи, которые в расчет не брали. По итогу потратили в районе $4800. Сумму собрали своими силами: у нас были сбережения плюс помогли карты рассрочек. Родители предлагали помочь деньгами, но принципиальным было денег у родных не брать. Решили: сами женимся — сами и платим.

Безалкогольная свадьба за $6000

Свадьба Натальи была на этой неделе, в понедельник. Общий бюджет — около $6000, пригласили 85 гостей. Подготовкой занималась в основном сама Наталья и родители, а за два месяца до свадьбы решили нанять организатора. Взяли начинающую девушку, которая согласна была поучаствовать бесплатно ради опыта и хорошего отзыва, но жених с невестой все равно отблагодарили ее финансово. Ночь перед свадьбой жених и невеста провели в «Ислочь-Парке», там же проходили сборы, за это заплатили $190. Торжество состоялось в пригороде Минска, в усадьбе «Охотник у дуба». Поскольку выбрали будний день, аренда обошлась в $500 вместо $1000. В эту сумму были включены аренда зала, двух домиков на 24 спальных места, бильярд и баня.

— Службу кейтеринга мы искали сами, выбрали Grand Deluxe. Нам не хотелось, чтобы вся еда стояла на столах, поэтому решили организовать шведский стол с горячим, закусками, салатами. Пытались составить разнообразное меню, включающее и морепродукты, и несколько видов мяса. Хотели угодить всем. Кейтеринг обошелся нам примерно в $1650. Овощи, фрукты покупали сами на рынке, за них отдали $85. Напитки тоже брали сами из расчета два литра на человека — это $90. Наша свадьба была безалкогольная. Мы с женихом не пьем, и все мои родственники тоже, поэтому гости к этому отнеслись спокойно. Родственникам со стороны жениха было непривычно, конечно, но все приняли наше решение хорошо. Как и просьбу не дарить там цветы, а вместо этого — что-то сладкое, так как жених пекарь, а я кондитер.

За $300 в ТЦ «Силуэт» купили жениху костюм и туфли. Платье шили на заказ, за него отдали $620. Наталья не обращалась в салон, а нашла портниху через Instagram. Для подружек невесты платья шились тоже на заказ, каждая оплачивала свое платье сама: 85 рублей за пошив и отдельно за ткань. Макияж и прическу за совсем небольшую сумму сделала сестра невесты. Свадебный торт испек ее друг по себестоимости. Остальные десерты готовила невеста-кондитер. Приглашениями на свадьбу и всей полиграфией занималась знакомая Натальи, а свадебным декором — родители: сами сделали арку, деревянные ящики, сами сшили скатерти, что-то взяли в аренду. Это еще плюс $500.

Регистрация была выездной, поэтому нужно было заплатить за услуги церемониймейстера ($70). Чтобы удивить гостей первым танцем, заказали тяжелый дым за $80. Для развлечения арендовали фотобудку ($135 за три часа). Еще было очень много мелких трат: призы за конкурс, подарки и благодарности родителям, детям и так далее. На все это ушло еще примерно $500. Свадьба, говорит Наталья, не окупилась, но это неважно. Главное, они с мужем остались довольны и ни капли не пожалели о том, что сделали красивый праздник.

Свадьба за $32 000: на организацию ушел год, за один лишь декор зала отдали $5000

Анна вышла замуж в начале этого лета. Жених (а ныне муж) взял на себя финансовые вопросы, Анна вместе с организатором занималась планированием торжества. Готовились год, отмечали два дня. В первый день устроили дорогую классическую свадьбу, во второй — гулянку в стиле 90-х. Сразу даем ответ на вопрос, который мог у вас возникнуть: да, свадьба окупилась.

Кольца для жениха и невесты купили в московском бутике за $4000. Невеста выбрала себе туфли за $1100 и сразу три платья общей стоимостью $3700. Сложностей с подготовкой особо не возникало, разве что долго согласовывали макияж невесты и декор свадьбы. В первый день было около 80 гостей. За угощения в усадьбе под Минском отвечала служба кейтеринга. Как говорит Анна, особенных угощений не было: утка, семга, тарталетка с икрой — все по классике. Заказали огромный двухметровый торт с 3D mapping — видеопроекцией.

За свадебный декор отдали около $5000. Изначально планировалась сумма, большая в 2,5 раза, но бюджет в этой статье расходов решили урезать.

— Мы выбрали качественные натуральные и искусственные цветы, дорогие подиум и дорожку из полистирола на церемонии, нашу арку собирали несколько человек. Плюс сам проект был дорогим, у нас был один из лучших декораторов нашей страны — мы знали, что обойдется недешево.

Изначально вести свадьбу должен был ведущий из Москвы, но у него не получилось прилететь по личным обстоятельствам, и он предложил нам услуги своего коллеги. Ведущего поменяли буквально за неделю до свадьбы. Для гостей пела группа «Немига», а также муж невесты — он написал песню. Гости получили подарки — свечи в форме тел, мужского и женского.

— До свадьбы мы с мужем записывали интервью. Нас снимали раздельно и в разные дни, то есть мы с ним даже не знали, что говорили. Нам задавали вопросы, как познакомились, что зацепило, какие у нас цели и планы. Впервые мы увидели этот ролик на свадьбе. И смеялись, и плакали. Всем очень понравилось.

На второй день решили устроить свадьбу в стиле 90-х.

Платье и туфли для второго дня невеста купила на «Куфаре», костюм жениху взяли там же. Зачем устраивать такой второй день? Анна говорит, что это была ее мечта. Муж решил не спорить, а потом сам загорелся.

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