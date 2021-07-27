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Коста-Рику накрыли сильнейшие за последние 40 лет дожди: фоторепортаж

  • 27.07.2021, 10:41
  • 2,306
Коста-Рику накрыли сильнейшие за последние 40 лет дожди: фоторепортаж
Фото: Reuters

Мощные дожди в Коста-Рике привели к разрушительным паводкам.

На Костар-Рику обрушились сильнейшие за последние 40 лет дожди, в стране начались паводки. Об этом сообщает REUTERS (перевод - «Униан»).

По данным агентства, жертвами стихии уже стали два человека. Еще двое числятся пропавшими без вести.

Как сообщается, около трех тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

По словам властей, в городе Турриальба за один день выпала месячная норма осадков. Последний раз такой ливень накрывал страну в 1978.

Паводки и наводнения нанесли серьезный ущерб инфраструктуре на севере и востоке Коста-Рики.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
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