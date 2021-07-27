Видеохит: Четверо котят зажали в углу удивленного пса 3 27.07.2021, 10:56

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Собака предпочла сразу сдаться.

В США четверо котят из приюта окружили пса по кличке Наггетс. Он мирно отдыхал на своей лежанке в углу комнаты, как тут его покой нарушили незваные гости, решившие выяснить, кто он такой, пишет «Медуза».

Наггетс предпочел игнорировать проблему: сперва он просто испуганно наблюдал за тем, как его берут в кольцо, затем принялся смотреть в стену и только после этого (без лая!) убежал куда подальше. И правильно сделал!

Наггетс — спокойный и мудрый пес, ему уже 10 лет. Хозяева часто используют его для социализации других животных. Как, к примеру, было с этими четырьмя котятами, которых подобрали с улицы. Наггетс терпит вообще все и даже не огрызается.

Социализация прошла успешно — котята узнали, что не все собаки хотят с ними подраться.

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