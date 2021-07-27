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Как белоруска ездила собирать голубику под Барановичи и сколько заработала на этом

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  • 27.07.2021, 11:10
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Как белоруска ездила собирать голубику под Барановичи и сколько заработала на этом

В фермерском хозяйстве голубикой было засажено 50 гектаров - 137 тысяч кустов.

Корреспондент intex-press.by Татьяна Малеж устроилась сборщиком ягод на день в фермерском хозяйстве, расположенном недалеко от деревни Гута Барановичского района, и на себе испытала, сколько килограммов голубики можно собрать за семь часов, если ты новичок в этом деле:

- Объявление о приглашении на сбор голубики я увидела в соцсетях и решила попробовать себя в роли сборщика. И хотя знакомые, муж и коллега по работе, которая в прошлом году была на уборке этой ягоды, отговаривали меня (мол, работа тяжелая, зачем тебе это нужно и т. д.), я все-таки решила ехать.

Ранний подъем и «команда» на перроне

Предварительно я позвонила в фермерское хозяйство и уточнила, как туда добраться и что нужно брать с собой. Оказалось, что нужно доехать до станции Лесная, откуда до места назначения довезут на автомобиле.

Ехать я решила с компанией – уговорила подругу Лилю, и, вооружившись двумя ведрами, бутылкой воды, небольшой ссобойкой, головным убором и паспортом (об этом документе меня предупредили во время телефонного разговора), ранним утром я отправилась на железнодорожный вокзал.

Электричка до Лесной отправлялась в 6.29. Билет туда и обратно обошелся в 1,36 рубля.

Около 7 часов мы вышли на перрон. Большинство пассажиров, вышедших на станции, направились в сторону леса – видимо, собирать чернику. На перроне осталось несколько женщин с ведрами. Они, как и мы, направлялись на голубичную плантацию. «Команда» – более 15 человек.

50 гектаров и 137 тысяч кустов

Бывалые сборщики пояснили, что лучше не ждать машину, а пройтись пешком. Все согласились, однако далеко мы не ушли – буквально минут через десять к нам подъехал автомобиль. За рулем – управляющий фермерским хозяйством Владимир.

По дороге он рассказал, что вся территория фермерского хозяйства занимает 400 гектаров. Голубикой засажено 50 гектаров, это 137 тысяч кустов. «Ого, какие площади!» – подумала я.

На месте с каждым сборщиком заключили договор подряда сроком более чем на месяц. А что – удобно. Договор есть, можешь приезжать хоть каждый день, хоть раз в неделю.

На само поле, где растет голубика, нас повезли ближе к 10.00. Нужно было дождаться, чтобы сошла роса. Мокрую ягоду собирать нельзя: не доедет до покупателя, потеряет товарный вид.

Сколько соберешь – такой и заработок

Краткий инструктаж, пояснение, что «рвать нужно только спелую ягоду» и заработок «зависит от того, сколько килограммов нарвешь». За килограмм – 1 рубль. Голубика – ягода легкая: в 10-литровом ведре около 6 кг ягоды.

– За день можно заработать и 50, и 100 рублей, – слышу слова одной из женщин.

Еще одна сборщица была с детьми. Говорит, что уже третий год они ездят сюда и неплохо зарабатывают.

– Есть за что ребенка в школу собрать. Да и зачем в отпуске дома сидеть? Лучше приехать и заработать. И дети не болтаются дома одни, по 10–15 килограммов соберут за день.

– Приехала сегодня во второй раз, вчера были с сыном вдвоем, собрали 60 кг, – сообщает вторая сборщица.

Впечатляет. Думаю, соберу не меньше.

Нас с подругой, как новичков, ставят вместе на ряд. Что ж, так даже веселее.

«Танцы» у кустов

Поначалу ягоды на кустах было немного – видимо, кто-то уже до нас собирал. Но когда прошли примерно половину (длина ряда около 800 метров), увидели кусты, густо усыпанные голубикой. Работа пошла веселее.

Высота кустов мне доходила до пояса, и с верхушки обрывать ягоды легко. Но вот чтобы сорвать снизу, нужно было приседать. Встаешь-приседаешь, встаешь-приседаешь… И такие «танцы» возле каждого куста.

Признаюсь, что к концу дня (а работали мы до 17.00) я уже передвигалась от растения к растению на коленях. И это еще хорошо, что жары особой не было.

Хоть голубика ягода и крупная, но ведро наполнить непросто. На сбор первого «урожая» (у меня полное 10-литровое ведро и меньше половины 5-литрового) ушло более двух часов. Весы показали 7,6 кг.

Когда я увидела цифры, мое настроение немного упало. Столько времени и сил, а вес небольшой. Но я решила идти до конца. Ряд закончили к 15.00: полные оба ведра – чуть больше 9 кг.

Периодически между рядами ездили рабочие и смотрели, чтобы полные ведра не стояли, их нужно сразу относить на весы. И 10-литровые просили полными не набирать – чтобы ягода не мялась, иначе снимут процент.

Второй ряд мы выбирали сами – поближе к весам и чтобы ягода была покрупнее. Ведра наполнили быстро, но часы показывали 16.50 – нужно собираться домой.

«Приезжайте, берите мужей, подруг»

Сборщиков голубики оказалось немало, хотя с утра я насчитала человек 20. Видимо, местные и жители из ближайших деревень подъезжали в течение дня: им под электричку подстраиваться не нужно.

Бригадир, когда мы уже собирались домой, рассказал, что для работы каждый день нужно человек 200 – тогда вся ягода будет собрана вовремя.

– Девчонки, приезжайте. Завтра участок будет просто супер, ягода очень крупная, хорошо заработаете. Берите с собой мужей, подруг и знакомых, всем хватит работы, – приговаривал он.

Однако у нас с подругой желания ехать на «заработки» на следующий день не было. Какая бы там ягода ни была.

За день я заработала около 23 рублей. Возможно, для новичка это нормально и при должном опыте потом можно и до 100 рублей получить. Но… мой организм сказал «нет». Спина после сбора голубики болела еще три дня, а колени так опухли, что пришлось покупать специальную мазь.

Кстати, и денег на руки я пока не получила – их обещали мне подвезти в Барановичи. А вот ягодами полакомилась. Вкусно! Но к концу дня уже и ягод не хотелось.

Для местных сбор голубики, как они говорят, «хлебная пора». Многие не первый год на этом зарабатывают: кто-то третий сезон приезжает, кто-то – четвертый.

Но как по мне, труд тяжелый и плата за него маленькая. Учитывая, что на рынке килограмм голубики продают по 11–12 рублей.

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