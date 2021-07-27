Мадам «Арбидол» 3 27.07.2021, 11:17

4,474

Татьяна Голикова

Фото: РИА «Новости»

Любопытно узнать, на какой вилле или яхте родилась идея «Санитарного щита» России.

Вице-премьер РФ Голикова объявила, что в ближайшие десять лет в России власти хотят создать более 30 лабораторий по изучению новых вирусов, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Что же имеющиеся «гамалеи», «векторы», «чумаков», прочие? Они-то почему не справляются? В чем причина? Нет ответа.

К тому же, маловато будет трех десятков - вирусов на Земле 10 в 39-й степени, больше чем звезд во Вселенной. Изучай до изнеможения.

Еще Голикова анонсировала появление к 2024 году 240 пунктов пропуска через границу, на которых можно будет проводить экспресс-диагностику, чтобы своевременно выявлять угрозы. Что это такое? Сколько это будет стоить? Может, обойтись имеющимися силами? Как и с лабораториями?

Всё это придумано в рамках оглашённой Путиным в апреле в послании Федеральному собранию идеи:

«В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус – или, может быть, больше, не дай Бог, – Россия должна быть готова в течение четырех дней ... разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину и приступить к ее массовому производству».

Да-а-а … Ух!

Как писали Ильф с Петровым, «по темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату».

И как красиво это Путин назвал! «Мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности».

Вот уже родился проект «Санитарный щит». Голикова во всю надувает этот «щит». Первое, что любопытно узнать, кто на этом хочет заработать, на какой вилле или яхте родилась идея.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».