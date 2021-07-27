Мадам «Арбидол»3
- 27.07.2021, 11:17
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Любопытно узнать, на какой вилле или яхте родилась идея «Санитарного щита» России.
Вице-премьер РФ Голикова объявила, что в ближайшие десять лет в России власти хотят создать более 30 лабораторий по изучению новых вирусов, пишет телеграм-канал «Серпом По».
Что же имеющиеся «гамалеи», «векторы», «чумаков», прочие? Они-то почему не справляются? В чем причина? Нет ответа.
К тому же, маловато будет трех десятков - вирусов на Земле 10 в 39-й степени, больше чем звезд во Вселенной. Изучай до изнеможения.
Еще Голикова анонсировала появление к 2024 году 240 пунктов пропуска через границу, на которых можно будет проводить экспресс-диагностику, чтобы своевременно выявлять угрозы. Что это такое? Сколько это будет стоить? Может, обойтись имеющимися силами? Как и с лабораториями?
Всё это придумано в рамках оглашённой Путиным в апреле в послании Федеральному собранию идеи:
«В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус – или, может быть, больше, не дай Бог, – Россия должна быть готова в течение четырех дней ... разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину и приступить к ее массовому производству».
Да-а-а … Ух!
Как писали Ильф с Петровым, «по темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату».
И как красиво это Путин назвал! «Мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности».
Вот уже родился проект «Санитарный щит». Голикова во всю надувает этот «щит». Первое, что любопытно узнать, кто на этом хочет заработать, на какой вилле или яхте родилась идея.