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Южная Корея и КНДР договорились восстановить канал связи

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  • 27.07.2021, 11:39
Южная Корея и КНДР договорились восстановить канал связи

В отношениях между Сеулом и Пхеньяном впервые за долгое время наметилось потепление.

Южная и Северная Корея договорились восстановить друг с другом прямой канал связи, прервавшейся на несколько месяцев. Об этом обе страны сообщили во вторник, 27 июля, в 68-ю годовщину подписания соглашения о перемирии, положившего конец Корейской войне.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын с апреля обменялся несколькими письмами, отметил Сеул. Как ожидается, восстановление канала связи будет способствовать улучшению двусторонних отношений, сообщает dw.com.

Лидеры двух стран договорились "сделать шаг к восстановлению взаимного доверия и примирению", решив "восстановить прерванные линии связи между Севером и Югом", написали во вторник государственные СМИ КНДР.

В июне прошлого года конфликт между КНДР и Южной Кореей резко обострился. Пхеньян сообщил о блокировке всех линий телефонной связи с Сеулом, назвав это "первым шагом к полному уничтожению всех способов связи с Южной Кореей". В том числе была прервана связь президентской администрации в Сеуле с офисом правителя КНДР. Позже по приказу северокорейского руководства был взорван офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон.

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