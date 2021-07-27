Россияне вынесли со вкладов в банках еще 150 миллиардов российских рублей 2 27.07.2021, 11:49

Отток денег населения из банковской системы - рекордный с аннексии Крыма в 2014 году.

Российская банковская система продолжает фиксировать отток средств со срочных вкладов физических лиц, пишет finanz.ru. В июне клиенты забрали с рублевых депозитов еще 151 млрд рублей, сократив их общий размер до 15,766 трлн рублей - минимума с июля 2017 года, следует из опубликованной в понедельник статистики ЦБ.

Россияне закрывают вклады в банках полтора года практически без остановок, что является самым длительным периодом за всю историю доступных данных.

Из последних 17 месяцев исключением стал только декабрь-2020, когда депозиты пополнились на 99 млрд рублей.

В прошлом году отток со вкладов (на 1,63 трлн рублей) компенсировался притоком на текущие и сберегательные счета (на 3,327 трлн рублей), доля которых подскочила с 25% до 33%.

Но с начала 2021 года эти процессы перестали уравновешивать друг друга. В результате банковская система РФ устойчиво теряет деньги физлиц в рублях впервые с 2014 года.

Так, за январь-июнь вклады сократились на 867 млрд рублей, текущие счета выросли на 502 млрд рублей. В результате общий объем рублевых сбережений в банках уменьшился на 365 млрд рублей, до 25,667 трлн.

Вкладчики «голосуют ногами» из-за низких процентных ставок, которые перестали покрывать инфляцию, отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Росстат оценивает рост потребительских цен в 6,5%, сами россияне - в 16,5%, при этом каждый пятый - 21,7% - считает, что инфляция в стране превышает 30%.

Банки же предлагают по депозитам не более 5,3% - такова средняя максимальная ставка в топ-10 кредитных организаций по итогам первой декады июля.

С начала года банки увеличили доходность вкладов на 1,1 процентного пункта, хотя ЦБ «вздернул» ключевую ставку на 2,25 п.п. - рекордно с 2014 года.

Экономя на вкладчиках, банки отчитываются о рекордной прибыли, составившей 1,2 триллиона рублей за первое полугодие. Чистый процентный доход банков - то есть прибыль от разницы ставок по кредитам и депозитам - вырос на 227 млрд рублей, до 1,927 трлн. Деньги населения утекают из банков в наличные, недвижимость и на фондовый рынок, где число розничных брокерских счетов приближается к 13 миллионам. Тенденция может измениться, если ставки по вкладам сравняются с дивидендной доходностью на рынке акций, а она сейчас - около 8%, отмечает Разуваев.

Помимо этого, физлица вновь покупают подешевевшую валюту, объем которой на счетах вырос в июне на 1,1 млрд долларов. Всего же у россиян - 92,7 млрд долларов в безналичной форме, и это новый рекорд с марта 2020 года.

«В дальнейшем в случае роста депозитных ставок можно ожидать притока средств населения на срочные (рублевые - ред.) вклады», - прогнозирует ЦБ. Но для этого доходность должна быть не ниже инфляции, уверен Разуваев. Пока же экономика живет в условиях, когда вкладчики дотируют заемщиков.

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