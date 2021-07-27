Медики рассказали, что будет с организмом, если каждый день есть огурцы 1 27.07.2021, 12:02

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Секрет — в уникальном составе овоща.

О терапевтическом эффекте огурцов для нашего организма знали еще в Древнем Риме. Современные исследователи согласны с коллегами из прошлого, огурцы выводят токсины, помогают сбросить вес, делают кожу чистой и препятствуют ее старению, пишет u-news.com.ua.

Об этом рассказал доктор Пулок Мукерджи из Университета Джадавпер (Индия).

Огурцы нужно употреблять регулярно

Врач говорит, что овощ нужно употреблять часто - как минимум по два каждый день, если вы хотите стать стройнее и сохранить молодой внешний вид надолго.

Дело в том, что огурец - продукт с так называемой "отрицательной калорийностью". Это означает, что на переваривание овоща организм потратит больше калорий, чем получит. При этом благодаря содержащейся клетчатке, он даст чувство сытости

Что делает огурцы такими полезными

Секрет в уникальном составе овоща - он на 95% состоит из воды, остальное - клетчатка. Благодаря этому у любителей огурцов улучшается перистальтика кишечника.

Также в огурцах есть тартроновая кислота, которая препятствует образованию жира.

Доктор Мукерджи советует употреблять огурцы вместе с кожурой, в которой максимальная концентрация полезных веществ и витаминов (К, А, С, группы В, а также минералы - железо, калий, фосфор, медь и магний).

Овощ рекомендуют употреблять людям, склонных к полноте и диабетикам. Ведь минеральный состав продукта способствует снижению уровня сахара в крови, очищению сосудов и выведению излишков жира из организма.

Сделает кожу сияющей и защитит мозг

Ученые говорят, что огурцы положительно влияют на состояние кожи. При регулярном употреблении овоща проходят высыпания, покраснения, сухость и шелушение. Кожа насыщается влагой, становится упругой и бархатистой.

А природный флавонол фисетин, содержащийся в овоще, предотвращает прогрессирующие нарушения памяти и интеллекта, связанных с нейродегенеративными заболеваниями.

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