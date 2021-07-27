Самолет «Белавиа» прибыл в Хургаду с опозданием из-за поврежденного крыла

Самолет «Белавиа» прибыл в Хургаду с опозданием из-за поврежденного крыла1
- 27.07.2021, 12:10
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Лайнер ударили при буксировке.
Сегодня ночью самолет «Белавиа» из Минска в Хургаду должен был вылететь после 2 часов, но в итоге пассажиры отправились в Египет только к 7 утра, сообщает onliner.by.
В пресс-службе авиакомпании прокомментировали, что была повреждена законцовка (винглет) левого полукрыла.
— Рейс «Белавиа» В28213 должен был вылететь 27 июля в 2:25, но самолет ударили об тунель выхода. Предварительный вылет назначили на 6:30. Ночлег и питание на данный момент не предоставили, — сообщил этой ночью.
Для установления точных причин инцидента, в том числе оценки действий водителя буксировщика, будет создана специальная комиссия.
— Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам за вынужденную задержку и заверяет, что для обеспечения доставки пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок авиакомпанией предприняты все возможные усилия, — отметили в «Белавиа».