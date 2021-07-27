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В Грузии рекордно увеличился суточный прирост случаев заражения COVID-19

  • 27.07.2021, 12:17
  • 1,304
В Грузии рекордно увеличился суточный прирост случаев заражения COVID-19
иллюстрационное ФОТО: РБК-УКРАИНА

Минздрав страны обнародовал новую статистику по коронавирусу.

В Грузии резко увеличился суточный прирост случаев заражения коронавирусом, передает «Интерфакс».

Как сообщает во вторник грузинский Минздрав, за последние сутки зафиксировано 3 666 новых случаев заражения.

Данный показатель стал рекордным за последние месяцы. В предыдущие дни количество заболевших находилось на отметке около 2,5 тысячи человек в день.

По данным ведомства, за последние сутки скончалось 17 заболевших.

В целом с начала пандемии в Грузии было подтверждено 407 689 случаев заражения, число смертельных случаев за весь период пандемии составляет 5 731.

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