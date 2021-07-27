На суде над героем Беларуси Степаном Латыповым произошла трогательная ситуация 3 27.07.2021, 12:27

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Степан Латыпов

До мурашек.

Сегодня на суде над жителем Площади Перемен Степаном Латыповым вышла трогательная ситуация с его бывшей женой, передает «Новы Час».

Бывшая жена Степана — Екатерина Саенко — выступила в качестве свидетеля. Она сказала:

«Степа — самый лучший человек, с открытой душой и добрым сердцем», он «много сделал для этой страны». Также она сказала, что Степан чуть ли не единственный и лучший в стране в своей области, у него было много заказов, он боролся с вредными растениями, спасал деревья.

Когда судья предложил Степану задать вопрос свидетелю, он сказал:

«Свидетель, вам известно, что обвиняемый прожил с вами лучшие годы своей жизни?».

Сегодня после долгого перерыва на судебно-психиатрическую экспертизу продолжился суд над Степаном Латыповым, жителем Площади Перемен, который 1 июня попытался покончить с собой прямо во время судебного заседания. Экспертиза установила, что Степан психически здоров.

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