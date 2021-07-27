Что будет в Беларуси с таким дорогим деревянным домостроением? 2 27.07.2021, 12:41

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Мир может захватить газосиликат.

Деревянное домостроение хоть и не занимало лидирующие позиции на белорусском рынке, но своих поклонников имело во все времена. Срубы из кругляка, словно сошедшие со страниц сказок, уютные дома из профилированного бруса, добротные бани и красивые беседки — на постройках из натурального дерева взгляд задерживается волей-неволей. Со временем к устоявшейся, как зимняя древесина, нише примкнули каркасники: построить «быстрый» дом без пиломатериалов невозможно.

Но 2021-й, полный неожиданностей, покусился на привычную расстановку сил даже на строительном рынке. После того как стройматериалы стремительно и выразительно подорожали (во всем мире, не только у нас), близкие к теме люди все чаще начали говорить о том, что деревянное домостроение умирает: слишком дорого и «замороченно» выходит, проще возвести коттедж из газосиликата.

Onliner поговорили с обеими сторонами строительного процесса, чтобы понимать, что нас ждет.

«Что бы ни случилось, достроим в дереве»

К строительству деревянного дома Анастасия примкнула в 2020-м, когда познакомилась со своим будущим мужем. Девушка рассказывает, что двухэтажный домик в скандинавском стиле «рос» на загородном участке с 2019 года, не требуя космических денежных вливаний: все вписывалось в заранее составленную смету.

— Эту стройку начали муж и его отец. И поначалу все было в полном порядке: цены приемлемые и прогнозируемые, пилорамы работают, материалов хватает. Казалось, что проблем нет и быть не может: плати и получай товар.

Но, когда в 2021-м мы решили расширить площадь дома, столкнулись с новыми порядками. Начав обзванивать организации, продающие пиломатериалы, вдруг выяснили, что теперь куб нужного нам бруса стоит около $1000 по курсу, хотя в 2019-м ровно за то же самое муж платил $300. И ладно бы только цена — еще и в наличии ничего нет, надо заказывать и ждать.

Понятно, что сейчас, в разгар строительного сезона, многое уже раскупили, а следующий зимний лес, подходящий для стройки, надо ждать. Отсюда и дефицит с очередями. Но цены… Нам, например, надо еще семь кубов бруса, и по нынешним расценкам это почти $7000 по курсу, хотя еще недавно было втрое меньше. Конечно, обновленный прайс сильно бьет по карману. Но мы решили, что при любом раскладе будем заканчивать стройку в дереве, не переключаясь на другие материалы и не пытаясь совместить в одном проекте все сразу.

Пока мы продолжаем звонить и договариваться, надеясь, что удастся отыскать что-то подешевле. Если не сейчас, то хотя бы к зиме, когда будет новая лесозаготовка, — объясняет Анастасия.

«Хотел дом из бревна, но строю из газосиликата»

Дмитрий давно мечтал о собственном доме. Компактном, красивом и непременно деревянном. В мае прошлого года молодой человек наконец нашел подходящий участок под Минском и готов был с головой окунуться в стройку. Разработка проекта, заливка фундамента, поиск мастеров, умеющих работать с деревом, — все шло по плану.

— В августе 2020-го я договорился со специалистом, который и должен был поставить мне дом из неоцилиндрованного бревна. По цене сошлись на $6500 — это за черновую работу и материалы. Я внес предоплату в размере 20% и принялся ждать. Периодически приезжал на площадку, где работал мой мастер, и наблюдал за процессом строительства: дело продвигалось, своими глазами видел, как выросли девять венцов.

Но дальше все застопорилось: рубщик сначала кормил завтраками (вплоть до мая текущего года), а потом сказал, что лучше нам расстаться, так как цены на древесину выросли в два-три раза и за оговоренную сумму ничего построить не получится. Предоплату он мне вернул, а упущенное время — нет. Думаю, что предназначенный для меня лес он, предчувствуя значительное подорожание, пустил на другие, более простые и выгодные для него проекты вроде бань и беседок. Быстро построил — быстро заработал, а с домом надо возиться, — рассуждает мужчина.

С прежней суммой на руках Дмитрий начал изучать варианты деревянного строительства в 2021 году. И оказалось, что дом по его проекту стоит уже более $20 000. И это только старт: работы по шлифовке, пропитке и так далее считаются отдельно. А ведь еще и бревно надо найти.

— Стало понятно, что такую стройку я не потяну, — продолжает рассказ минчанин. — Благо фундамент делал прочный, с запасом (лента плюс плита), поэтому решил посадить на него газосиликатный дом. Изменил проект и вот, строю.

Блоки, кстати, тоже подорожали: еще не так давно они стоили 65 рублей за куб, а теперь уже под 120. Благо успел купить необходимое количество по 95 рублей. Более того, хороший газосиликат еще и ждать надо два-три месяца: на заводах очередь.

Пугает теперь только одно: впереди обустройство кровли. А это не только закупка пиломатериалов, но и металлочерепицы, что тоже выльется в круглую сумму, — делится переживаниями Дмитрий.

«Если бы знали, что цены так взлетят, купили бы все заранее»

В прошлом году Сергей стал счастливым обладателем дачи. Изучив новые владения, минчанин понял, что от строительства не уйти: уж больно хлипким оказался сарай, оставшийся от предыдущих хозяев. На месте ветхого строения решено было возвести многофункциональный каркасник размером 4,6 на 3,2 метра, в котором уместится сразу душевая, туалет, хозблок (он в будущем трансформируется в баню).

— После покупки дачи свободных средств не было, и мы решили перенести стройку на 2021 год. Конечно, если бы знали, что цены так взлетят, то кое-как приобрели бы материал заранее и пусть бы просто лежал, — сетует (как и сотни белорусов) Сергей.

Работы на даче начались с усиления фундамента, державшего старый сарай. Минчане облагородили тяжеленные блоки ФБС и, взвесив все за и против, свои голоса отдали в пользу каркасника. «Газосиликатные блоки фундамент бы просто не выдержал, да и пришлось бы делать под перегородки дополнительную заливку, каркасник же легкий по весу», — решили они.

— К работам приступили в начале лета: вынесли весь хлам, демонтировали своими силами старое строение и начали искать бригаду. Точнее, ее мы начали искать еще весной, но на маленький объект никто не хотел идти работать. К счастью, откликнулся друг семьи со своим напарником — им я помогаю по выходным.

Конечно, цены высокие. Думаю, сейчас они еще процентов на 10—20% выросли. В итоге только на пиломатериалы мы отдали более 1500 рублей, а впереди еще закупка имитации бруса — это еще порядка 1000 рублей. В общем, все дорого. Но вариантов у нас не было, и переключиться на другой, более доступный, материал мы не могли из-за особенностей фундамента, — заключает минчанин.

«Никому бы не советовал сейчас в это ввязываться»

Пришедший на наши земли коронавирус и последовавшая за ним удаленка подвигли многих белорусов искать убежище за городом. Дачи снова стали популярны, переживая вторую молодость. Возможность работать на природе, не посещая каждый день офис, привлекла и Николая.

— У нас с женой была квартира за городом, в которую мы и переехали, как только в феврале прошлого года всех отправили на удаленку. Стали присматриваться к местности, и оказалось, что недалеко от нас расположено симпатичное садовое товарищество. В общем, насмотрели мы участок на краю СТ, почти в лесу, купили его и стали думать о строительстве. Если бы не «корона», то мысли в эту сторону и не повернулись бы, — признается молодой человек.

Так как участок, окруженный почти со всех сторон высокими деревьями, обязывал, строиться пара решила «в тон», чтобы не нарушать гармонию. Тем более что в прошлом году и цены на древесину были вполне подъемные.

Поразмыслив, минчане пришли к выводу, что домик-баня будет самым лучшим вариантом.

— Осенью 2020-го от набегов на ближайшую речку перешли к строительным действиям: провели электричество, проложили канализацию, а в ноябре залили фундамент. Когда наступили холода, законсервировали стройку с тем расчетом, что вскоре купим зимний лес и ближе к весне начнем рубить.

Собственно, так все и получилось. С той лишь разницей, что в феврале лес стоил уже в два с лишним раза дороже, чем до нашей консервации (со 140 рублей за куб резко рванул до 300). Но и это было не последнее подорожание: так как приобретенных объемов не хватило, пришлось докупать еще, но уже по 330. То есть с учетом того, что нам было нужно 65 кубов, вместо предполагаемых 10 000 рублей мы потратили больше 20 000. Разница вышла колоссальная.

Уже на этом этапе смета разбухла в два раза. А потом мы столкнулись с необходимостью обустраивать кровлю. Шок стал еще сильнее: к пиломатериалам добавился металл. И ведь не сделать этого нельзя: дерево под солнцем и дождем не оставишь, это не блоки. Эх, надо было все покупать заранее и не надеяться на лучшее, в этом наша ошибка, — заключает Николай.

Он признается, что мыслей отказаться от стройки не было: семейный бюджет двух айтишников позволял кое-какие маневры. Но другим людям молодой человек категорически не рекомендует ввязываться сейчас в стройку, тем более деревянную.

— На данный момент все стройматериалы неоправданно дорогие. Но так не может продолжаться вечно. Через год-два ситуация должна как-то выровняться, тогда и можно будет смело строиться. Пока это развлечение для тех, у кого есть деньги и возможность двигать смету в сторону увеличения. Я бы советовал всем людям несколько раз подумать, прежде чем заводиться со стройкой, а может, и законсервироваться на каком-то этапе, чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах, — рассуждает молодой человек.

Но даже в такое смутное время есть положительные примеры сотрудничества. «Строим в Заславле дом и баню из клееного бруса, — рассказывает Алексей. — Договор со строительной компанией был заключен еще зимой, как раз во время активного подорожания древесины. Несмотря на это, сошлись на $500 по курсу за куб, хотя в других компаниях уже продавали за $600 (а сейчас клееный брус и вовсе стоит около $750 в эквиваленте, если не больше). Дело продвигается: дом площадью 250 «квадратов» уже выведен под крышу, мастера приступили к кровельным работам. Что касается бани, то пока готов только фундамент, ею основательно займутся после того, как закончат с домом».

«Закрываю бизнес, смысла нет»

Вячеслав рассказывает, что занимался рубкой домов 21 год. Работал с удовольствием, совершенствовался, стал уважаемым мастером, которого рекомендуют. Без дела не сидел ни в сезон, ни в межсезонье, реализуя объекты любых форм и размеров. Работа была хоть и физически тяжелая, но прибыльная, поэтому уходить из сферы деревянного домостроения не помышлял. До этого года.

— Ситуация критическая, люди поголовно отказываются от проектов, потому что строить из дерева дорого. Нет смысла.

Если раньше средних размеров дом мог позволить себе практически любой хорошо работающий человек, то теперь сруб — это игрушка для богатых.

Остальным соваться нечего, так как конечная стоимость слишком высокая. Проще из газосиликата возвести коробку, чем заниматься деревом, которое требует ухода и подхода.

То, что ситуация какая-то странная, стало понятно еще в конце лета прошлого года. Цены потихоньку начали меняться, но тогда еще не были понятны масштабы. А потом с каждым месяцем становилось все хуже. После Нового года работать вообще стало невозможно. Я из игры выхожу, хватит с меня. Заказы больше не принимаю — и для людей дорого, и я ничего не зарабатываю уже. Буду искать себя в чем-то еще, — такими словами начинает новую жизнь мужчина.

«Положение очень непростое»

Оптимизма нет и среди компаний — изготовителей срубов, а также домов из бруса. Несколько из них и вовсе отказались говорить о сложившейся ситуации, видимо, чтобы не сглазить. Еще один производитель поделился своим взглядом на происходящее на условиях анонимности.

— Этот сезон очень сложный, заказов стало в разы меньше. Люди звонят, узнают цены и кладут трубку — дорого. Даже до визитов в офис не доходит. Дома из дерева и раньше были для ценителей — тех, кто понимает достоинства и готов мириться с особенностями. Теперь же они доступны только для очень обеспеченных ценителей. Остальные же, кто не передумал строиться, отдают предпочтение газосиликату. Хотя еще неизвестно, во что это выльется и какими из-за повышенного спроса в итоге будут цены на блоки.

Похоже, что этот особенный сезон переживут далеко не все компании: работы и прежних объемов нет, за счет чего выживать — неясно. Все надеются только на то, что будет откат цен, ситуация на рынке стабилизируется. Но пока ничего не понятно: ближайшая зима покажет.

«У кого есть деньги, тот строится»

— У нас в стране сложилась поговорка, которая актуальна во все времена: у кого есть деньги, тот строится. Точно так же происходит и в нынешней ситуации, — рассуждает Антон Силивончик, занимающийся изготовлением каркасников. — Да, цены выросли, но сказать, чтобы совсем все остановилось, я не могу.

Соглашусь, что после подорожания древесины многие начали смотреть в сторону каменных домов и отказались от ранее задуманных проектов. И у меня в том числе срывались сделки. Люди возмущались новым ценам, но ничего не поделаешь: подорожало во всем мире, не только у нас.

Каркасный дом по-прежнему выходит дешевле, чем газосиликатный. Разница уже не такая, как прежде, но все же. Если говорить о цифрах, то раньше «квадрат» каркасника под ключ стоил порядка $300 в эквиваленте, теперь — $400.

Надеемся на то, что ситуация изменится в лучшую сторону, страны-гиганты насытятся древесиной и такого ажиотажного спроса не будет. Уже сейчас есть прогнозы, согласно которым, в 2022 году цены останутся на уровне 2021-го, не вырастут, а это уже что-то. Пока же ничего не поменялось.

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