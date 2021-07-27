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Ученые обнаружили древние загадочные окаменелости в ЮАР

  • 27.07.2021, 12:39
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Ученые обнаружили древние загадочные окаменелости в ЮАР
Молодая Земля: взгляд художника / ©NASA

Возраст окаменелостей оценивается в 3,4 миллиарда лет.

Международная группа ученых обнаружила в ЮАР окаменелости возрастом более 3,4 миллиарда лет, которые могут быть остатками микробов-архей. Они жили и выделяли метан у гидротермальных источников на дне ископаемого моря, сообщает Naked science.

Ученые исследовали вулканические и осадочные минералы возрастом 3,5 миллиарда лет, обнаруженные в горах Макхонджва. Исследователи обнаружили в них структуры, похожие на ранние живые организмы и определили их как представителей царства архей.

Они жили примерно 3,42 миллиарда лет назад возле горячих и богатых минералами гидротермальных источников на дне ископаемого моря, а в качестве побочного продукта выработки энергии производили метан. Если выводы ученых верны, то это древнейшее прямое свидетельство существования архей.

Когда-то архей считали бактериями, но позже стало понятно, что они не похожи ни на них, ни на эукариот. У них нет ядра и окруженных мембранами органелл, что вместе с другими признаками заставляет выделить их в отдельный домен живого. Археи с легкостью переносят экстремальные условия и считаются одной из самых древних форм жизни, предковой по отношению в эукариотам.

Авторы нового исследования считают, что микроскопические нитевидные окаменелости, которые были найдены в минералах пояса Барбертон, являются именно такими археями. Их кремниевые оболочки структурно отличаются от содержимого, что может указывать на то, что кремний заместил бывшие клеточные стенки и мембраны. А внутри ученые обнаружили повышенные количества никеля — металла, который в связке с соответствующими ферментами часто используется метаногенными микробами, причем в подходящей концентрации.

Находка ученых может стать древнейшим свидетельством существования архей и метаногенеза. В те времена Земле не было еще и миллиарда лет и условия на ней существенно отличались от современных. Обнаружение следов живых организмов в далеком прошлом нашей планеты может быть важным шагом на пути их поиска в других мирах.

Вместе с тем, подобные образцы часто заставляют ученых делать «ложно-положительные» выводы. Поэтому находка исследователей потребует дальнейших тщательных проверок.

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