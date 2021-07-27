Климатолог рассказал, почему затопило Западную Европу, Россию и Китай 1 27.07.2021, 12:52

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Долина Ара

Фото: Bodo Marks/picture alliance via Getty Images

Это и есть последствия изменений климата?

В середине июля в страны Западной Европы пришли рекордные осадки — ливни в Германии затопили горные прирейнские районы, разрушили жилища тысяч немцев и унесли жизни как минимум 179 человек. Затем потопы пришли в южные земли Германии, Швейцарию и Австрию, дошли до границы с Чехией. От наводнений пострадали страны Бенилюкса, где погибли десятки человек. В России параллельно лесным пожарам на огромных просторах Сибири и Карелии под воду уходят города и деревни южных областей и Забайкалья, в Иране и Казахстане — засуха. В конце концов катаклизмы пришли и в Китай — там в центральной провинции Хэнань наводнения, вызванные тайфуном, унесли жизни 69 человек, ливни затопили метро и размыли автомагистрали, а эвакуация затронула сотни тысяч человек. Экоактивисты и западные политики сходятся во мнении, что лето 2021 года — это та точка, в которой человечество, годами не обращая внимания на глобальное потепление, самым жестким образом встретилось с последствиями климатических изменений. В какой степени разрушения и катастрофы этого лета действительно зависят от климатических изменений и как вообще работает глобальное потепление?

«Нова газета» разбиралась на примере нынешних катаклизмов вместе с профессором Технологического института Карлсруэ (Германия) доктором Андреасом Финком.

— Лесные пожары, засухи и наводнения летом 2021 года — это всё результат глобальных изменений климата?

— Ответ на вопрос, насколько изменение климата влияет на экстремальные погодные условия, будет разниться в зависимости от конкретного события — ливней или засухи.Мы уже увидели, что жара на северо-западе США и на юго-западе Канады [в начале июля 2021 года] считались статистически невозможными в имеющихся климатических условиях. И здесь одна из причин — изменения климата. Когда же речь заходит о грозах и ливнях — определить причины сложнее. Здесь есть элемент климатических изменений, но квантифицировать его невозможно. Если отвечать коротко — погодные катаклизмы случаются, и климатические изменения не обязательно играют решающую роль. Погодные явления хаотичны.

Назия, Ленинградская область. Фото: Анастасия Цицинова, специально для «Новой»

— Научное сообщество было готово к такому количеству катаклизмов?

— Вероятность наступления экстремальных погодных условий есть всегда, но она не всегда предсказуема. Нужно понимать, что изменения климата приводят к тому, что частота экстремальных погодных явлений увеличивается.

Если говорить о событиях в Германии, у нас бывают так называемые столетние наводнения или столетние осадки. И у них есть свои конкретные показатели, это 70 мм в день. Глобальное потепление «ломает» эту статистику.

Но вот в чем проблема — этот «перелом» нельзя предсказать. С точки зрения статистики — да, мы знаем, что изменения климата ведут к учащению катаклизмов. Но хаотичная сущность таких явлений не дает определить степень влияния в отдельных случаях.

Термодинамический эффект состоит в том, что средняя температура в мире растет на 7%. В Германии, например, рост составил не ожидаемый 1 градус, а 1,6 градуса. И количество осадков увеличилось на 11%.

ИЗ ДОКЛАДА

После наводнений в Европе коллеги профессора Финка из Технологического института в Карлсруэ подробно проанализировали ситуацию и сравнили недавние потопы с катаклизмами прошлых лет. Наводнение в долине Ара и Айфеле стало одним из трех крупнейших в регионе за последние 220 лет. Известно о затоплениях этих областей в 1601, 1804, 1818, 1848 и 1910 гг. За последние 500 лет реки там выходили из берегов 70 раз. Исторические снимки и сохранившиеся записи позволили приблизительно реконструировать некоторые из событий в долине Ара прошлых лет. С учетом отсутствия технологий замеров и основываясь лишь на косвенных данных ученые предполагают, что по уровню воды наводнение 2021 года сопоставимо с наводнением 1910 года, а по метеорологическим условиям может оказаться слабее наводнения 1804 года, в котором погибли около 70 человек.

— Отрицатели глобального потепления могут сказать, что еще до роста числа автомобилей, интенсивности производства и авиаперевозок города часто уходили под воду, случались масштабные пожары, скот погибал от засухи. Чем сегодняшняя ситуация отличается от тех же наводнений в прирейнских областях Германии в XIX и XX веках?

— Если говорить о катастрофе в долине Ара в 1804 году — у нас нет точной информации о площади наводнения. В этом году затопило огромную территорию — весь Айфель, все горные регионы. А в 1804 году ЧП могло быть и локальным. Сейчас уже нельзя оценить метеорологические условия тех времен. Есть средние оценки в 1100 кубических метров осадков, но насколько они валидны? Да, возможно, что события 1804 года были еще ужаснее современных, но это никак не опровергает тезиса о влиянии климатических изменений на наводнения. Даже когда мы оцениваем ухудшение ситуации в экстремальных погодных условиях как статистически маловероятное, оно все еще возможно. Сравнения с 1804 и 1910 годом никак не опровергают факта влияния глобального потепления. Анализ лишь говорит нам о том, что стоит лучше готовиться к грядущим событиям. К сожалению, все рекомендации относительно того, как и где стоит строить жилые дома, были основаны на данных от 1947 года. Тогда специалисты недооценивали опасность столетних ливней вблизи реки Ар.

Германия. Фото: ЕРА

— Ваши коллеги говорят, что этим летом Европейская система оповещений о наводнениях (EFAS) работала исправно, но при передаче данных в прирейнские регионы что-то пошло не так уже внутри самой Германии. В ФРГ действительно есть проблемы с оповещением о катастрофах? Как можно предотвратить подобные жертвы в будущем?

— Примерно (я подчеркиваю — примерно) за три дня до наводнения было известно о положении дел. В метеорологии прогнозы обновляются каждые 6-12 часов. Для пострадавших регионов прогноз был немного иным, данные об объемах осадков сильно менялись.

Я считаю, что порядок оповещения в Германии нужно менять. Даже при вероятном наводнении людей нужно эвакуировать профилактически. Необходимо общаться с жителями: «Может быть, вам придется 3-4 раза покинуть свои жилища зазря, но нужно понимать, что точность прогнозов не так высока, как об этом говорят СМИ». Мы не всегда можем с уверенностью предсказать, какой именно регион настигнут ливни и в каком именно объеме.

Сейчас были затронуты холмы и равнины, куда вода сходила после массивных осадков. Кёльн, скажем, находится на плоской местности. И даже там были средних масштабов наводнения, но не было погибших и разрушенных домов.

В июле были предпосылки для залповых ливней. Уровень воды рос так быстро, что люди едва успевали спастись. Наводнения здесь случаются, но вода копится медленно, люди могут подготовиться. А в горных регионах вода обрушилась залпом.

— В последние дни ливни обрушились и на Китай. В частности, наводнение унесло жизни десятков человек в провинции Хэнань. Но там, кажется, несколько другие ландшафты…

— В Китай ливневые паводки пришли в еще больших объемах. Там за один час выпало столько осадков, сколько в Айфеле — за 18 часов. Это регион с муссонным климатом, где в сезон дождей выпадает экстремально огромное количество осадков. Но даже там раньше никогда не регистрировали 200 мм осадков в час. До этого самым высоким значением было 163 мм. Это схоже с рекордной жарой в Канаде, где до сих пор фиксировали верхнюю планку лишь в 45 градусов по Цельсию, а сейчас зарегистрировали 49 градусов тепла. Больше всего нас беспокоит молниеносный рост показателей. Превышение всех норм привело к тому, что теперь воздух в Китае стал более влажным и теплым. Все климатические данные говорили о том, что в Китае произойдут подобные события, и сейчас нельзя однозначно ответить на вопрос, насколько сильно глобальные изменения климата повлияли на эти наводнения. Всё это еще предстоит исследовать, и, как и во многих других экстремальных ситуациях, здесь не может быть одной-единственной причины.

Провинция Хэнань. Фото: Feature China/Barcroft Media via Getty Images

— Ливни и потопы сойдут на нет или теперь подобные катастрофы станут для нас сезонной проблемой?

— Глядя на статистические данные, можно однозначно сказать, что нам нужно готовиться к подобным катаклизмам в предстоящие десятилетия. Где и когда — предсказать невозможно. Мы должны далее развивать системы оповещения и инфраструктуру чрезвычайных ситуаций. Последние катастрофы в Германии в действительности разбудили общество и заставили осознать, что Германия тоже уязвима, когда события развиваются с такой интенсивностью.

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