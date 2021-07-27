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В Польше привито 50% населения

  • 27.07.2021, 13:04
В Польше привито 50% населения

В возрастной группе старше 70 лет - около 80% полностью привитых поляков.

За минувшие сутки было выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения Польши. В понедельник, 27 июля, умерли семь инфицированных. Наличие дельта-варианта подтверждается примерно в 70% исследуемых образцов, передает polskieradio.pl.

Прививки – это единственный эффективный способ, который спасает от тяжелой формы коронавируса, отмечают эксперты. Однако количество желающих привиться с каждым днем уменьшается.

«Мы находимся в таком моменте, что за неделю будет сделано менее одного миллиона прививок. В предыдущие недели было сделано гораздо больше прививок.Система замедляется, но прошу не забывать о том, что мы приближаемся к тому, что в Польше будет привито более 50-60% населения. В возрастной группе старше 70 лет у нас очень хороший показатель - около 80% полностью привитых», - сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Правительство старается ускорить темп вакцинации. Может быть объявлена обязательная вакцинация для медиков. К такому решению прибегли, в частности, Франция, Греция и Венгрия. Польша присоединится к этим странам в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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