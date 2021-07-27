Новый скандал в российской космонавтике: нашли крупные хищения в Центре имени Гагарина 3 27.07.2021, 13:08

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Фото: gctc.ru

«Юра, ты прости, мы все украли».

В России возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, в октябре 2012 года между ЦПК и госпредприятием «Спецстройсервис» был заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы.

По версии следствия, в 2013–2015 годах заказчик оплатил фактически невыполненные работы. «Ущерб составил 1 млн. 376 тысяч рублей [18570 долларов]», — уточнил один из собеседников РБК.

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