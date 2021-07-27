Трудовой бунт в Беларуси дает свои результаты
- Телеграм-канал БОР
- 27.07.2021, 13:13
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Не пора ли переходить от этого метода к более решительному?
Совсем скоро наступит 9 августа, когда мы вместе вышли на улицы своих городов защищать свои голоса. Без связи, без возможности скоординироваться или скорректировать наши действия. За этот год мы научились бороться.
Постепенно уходя в подполье мы находили новые и новые методы борьбы: акции, персональные санкции, взаимовыручка и поддержка. Солидарность. Трудовой бунт стал одним из результатов нашей борьбы.
Одни не выходят с больничных и отпусков, другие замедляют технологический процесс, третьи отказываются работать на неисправном оборудовании. Конечно, у таких способов нет красивых фото с улиц и площадей, но есть куда более ощутимый показатель, по которому мы можем оценить успешность наших действий: падение производительности предприятий.
Очень скоро мы перейдем от этого метода к более решительному, а вместе с этим и безопасному — мы останемся дома.
Стачке быть!
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)