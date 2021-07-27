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Родственники Рахмона избили главу Минздрава Таджикистана

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  • 27.07.2021, 13:24
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Родственники Рахмона избили главу Минздрава Таджикистана
Эмомали Рахмон
Фото: AFP

Инцидент произошел сразу после смерти родной сестры таджикского президента от COVID-19.

Трое племянников главы Таджикистана Эмомали Рахмона жестоко избили врачей и чиновников, в том числа главу Минздрава, передает centralasia.media.

Источники «Радио Озоди» (местная служба «Радио Свобода») сообщают, что инцидент произошел сразу после кончины родной сестры таджикского президента Курбонби Рахмоновой от COVID-19.

В результате избиения министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода и руководитель Медицинского центра при исполнительном аппарате главы государства Холмахмад Рахимзода получили серьезные травмы, отметили источники в МВД и Минздраве на условиях анонимности.

Власти не комментируют информацию об избиении главы Минздрава.

Родная сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона – 64-летняя Курбонби Рахмонова ушла из жизни 20 июля. Сообщается, что у женщины был коронавирус и она проходила лечение в Медицинском центре при исполнительном аппарате президента Таджикистана.

Для лечения родной сестры главы Таджикистана, по словам источников, были приглашены опытные специалисты из Германии, России и Узбекистана.

Источник Радио Озоди сообщил, что за два часа до смерти сестры президента иностранные специалисты назвали способ лечения пациенки таджикскими врачами неправильным. «Это заключение вызвало ярость и возмущение детей Курбонби Рахмоновой: Фахриддин, Фаррух и Зиёдали Сафаровы сразу после смерти матери напали на врачей и присутствующих медиков-чиновников. Успокоить их сумел только Рустам Эмомали, старший сын президента», рассказал источник.

Больше всего в результате избиения пострадал глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода, получивший сильный удар в челюсть, у руководителя Медицинского центра при исполнительном аппарате президента Холмахмада Рахимзоды – травма головы, добавил собеседник Радио Озоди. Другие врачи получили легкие травмы.

Министр здравоохранения Джамолиддин Абдуллозода не присутствовал на пресс-конференции ведомства и при передаче Соединенными Штатами Таджикистану 1,5 миллиона доз вакцины Moderna.

Шодихон Джамшед, замглавы Минздрава, 26 июля на встрече с журналистами сказал, что министр Абдуллозода находится в служебной командировке за пределами Таджикистана. «Откуда появились эти слухи?» - возмущенно воскликнул он в ответ на вопрос о возможном избиении главы Минздрава.

Тем временем, как сообщают источники, в связи с инцидентом МВД Таджикистана начало проверку, пока никто не задержан.

Официальная причина смерти Курбонби Рахмоновой не сообщается.

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