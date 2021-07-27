Медики назвали лечебные свойства кофе 27.07.2021, 13:31

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Чашка кофе может принести больше пользы для здоровья, чем вы думаете.

Кофеин - наиболее часто употребляемый стимулятор в мире, что неудивительно, учитывая его способность усиливать бодрствование, снимать усталость и улучшать концентрацию и внимание. Но это также может иметь положительное влияние на ваше общее состояние здоровья, снижая вероятность развития заболеваний, которые изменят вашу жизнь, пишет lenta.ua.

Было показано, что кофеин оказывает определенное влияние на частоту возникновения рака ротовой полости и горла.

В исследовании, в котором приняли участие более 900 000 участников, мужчины и женщины, которые выпивали четыре или более чашек кофе в день, имели на 49 % меньший риск смерти от рака полости рта по сравнению с теми, кто не пил кофе или пил его лишь от случая к случаю.

Он также был связан с защитой от рецидива рака груди, снижением риска рака простаты и более низким риском рака эндометрия.

Сахарный диабет 2 типа

Одно долгосрочное исследование показало, что увеличение потребления кофе более чем на одну чашку в день в течение четырехлетнего периода может снизить риск диабета второго типа на один процент.

Он также показал, что у тех, кто снизил свое ежедневное потребление более чем на одну чашку кофе, риск диабета 2 типа был на 17 % выше. Однако причины остались неясными. Это может быть связано с пониженной чувствительностью к инсулину, что означает, что организм не использует вырабатываемый инсулин эффективно.

Инсульт

Исследование, проведенное на выборке из более чем 34000 женщин в Швеции, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, имело на 22-25% меньший риск инсульта, если они выпивали более одной чашки кофе в день.

Более того, исследование показало, что употребление кофе вообще может быть связано с повышенным риском инсульта.

Камни в почках

В исследовании с участием 217 883 участников была проанализирована связь между потреблением кофеина и риском развития камней в почках.

Те, кто потреблял больше кофеина, имели меньший риск развития камней в почках.

Однако исследования не проводились широко, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, существует ли связь между камнями в почках и потреблением кофеина.

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