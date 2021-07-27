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Кредиторка белорусских «флагманов» побила исторический рекорд

  • 27.07.2021, 13:41
Кредиторка белорусских «флагманов» побила исторический рекорд

С начала 2021 года сумма долгов крупных и средних предприятий поднялась на 8,3%.

Обязательства крупных и средних предприятий никогда ранее не поднимались до такой отметки. Об этом говорят цифры официальной статистики, сообщает banki24.by.

В Беларуси сведения о задолженности крупных и средних предприятий публикуют с задержкой в полтора месяца после окончания отчетного периода. Поэтому самыми свежими в июле обычно являются данные на 1 июня.

Суммарные долги крупных и средних предприятий состоят из обязательств по кредитам и займам и кредиторки. На 1 июня размер долга по кредитам и займам составил 95,9 млрд BYN, а объем кредиторки — 66,6 млрд BYN.

Размер кредиторской задолженности флагманов стал максимальным за все время публикации данных по принятой методике. Предыдущий рекорд продержался лишь месяц и был равен 65,5 млрд BYN.

С начала 2021 года сумма кредиторки крупных и средних предприятий поднялась на 8,3%.

Для сравнения: за весь 2020 год размер кредиторки увеличился на 12,8%, за весь 2019 год — на 10,8%. Рост кредиторской задолженности в Беларуси частично связан с девальвацией белорусского рубля.

Дело в том, что большая доля кредиторки номинирована в иностранных валютах и обесценение «зайчика» увеличивает размер долга за счет курсовых разниц.

Главным центром накопления кредиторки выступает промышленность. На отчетную дату обязательства флагманов промышленности превысили 27,7 млрд BYN. С начала года размер кредиторки вырос на 15,3%.

У флагманов сельского хозяйства кредиторка достигла 9,7 млрд BYN. И это снова максимум по величине задолженности в белорусских рублях.

Предыдущий рекорд отмечался месяцем ранее — на 1 мая (9,5 млрд BYN). С начала 2021-го кредиторка в сельском хозяйстве выросла на 11,3%.

Сравните: за полный 2020 год объем кредиторки аграриев увеличился на 3%, за 2019 год — на 12,7%. В строительстве сумма кредиторки на 1 июня составила 5,7 млрд BYN, в торговле — 11,1 млрд BYN, на транспорте — 4 млрд BYN, в сфере информации и связи — 1,3 млрд BYN.

Значительная часть кредиторки имеет пропущенные сроки уплаты. На отчетную дату такая задолженность достигла 7,608 млрд BYN.

Удельный вес просрочки составил 11,4%. Центры концентрации проблемной кредиторки в реальном секторе — это флагманы промышленности (3,030 млрд BYN), сельского хозяйства (2,532 млрд BYN), строительства (656,3 млн BYN) и торговли (576,8 млн BYN).

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