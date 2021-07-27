«У Лукашенко — кадровый застой, помноженный на отрицательную селекцию» 27.07.2021, 13:48

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Тезис, которым всегда козырял главарь хунты, стал работать против него.

Пока хунта отчаянно пытается отчаянно доказать, «что это не мы фашисты», пришел День Независимости, который легко и просто объясняется с точки зрения истории. Именно 27 июля 1990 года Верховный совет принял декларацию о государственном суверенитете, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Главарь хунты все 27 лет выстраивает альтернативную реальность со своими праздниками и своей историей. Он пытается приватизировать все успехи, которые есть у страны и народа: «Славянский базар», который проводился с 1992 года, чистые улицы и ровные дороги, которые были в Беларуси и во времена СССР, и так далее.

Пропаганда в 2019 году дошла до того, что отсчет независимости начала с 1994 года, когда состоялись выборы первого президента страны. Нынче выдумали еще один мифический праздник: 17 сентября – день народного единства. Никто особо не вдается в детали и то, что те события трактовать можно не как освобождение, а как новую оккупацию. Впрочем, логика – это не самый сильная сторона хунты. Да и сложно логично объяснить, почему черное – это белое.

Сейчас самое время осмыслить, с чем хунта пришла к 27-му году своего правления. Хвастаться нечем. Идей, куда двигаться – тоже нет. Это обычная ситуация, когда происходит кадровый застой, помноженный на отрицательную селекцию.

Именно поэтому все, что сейчас генерируют троечники и двоечники – это эксплуатация темы войны. Подвиг, к которому хунта не имеет ни малейшего отношения. И к которому у нее такое же потребительское отношение, как и ко всему остальному. Яркий пример – история с ветеранами, которое было продемонстрировано 9 мая, когда про них просто забыли.

Обратите внимание: тезис про мирное небо, которым всегда козырял главарь – стал работать против него. Именно его хунта сейчас разрушает этот самый мир – и внутри Беларуси, и за ее пределами (Литве - сил и мудрости справиться с рукотворным миграционным кризисом). В абсолютно мирной Беларуси, в которой даже терактами считаются только дешевые постановки самой хунты, вдруг более 4200 дел за экстремизм и терроризм, больше, чем в любом ИГИЛ. Безопасная страна превращается в центр контрабанды, наркотрафика, торговли людьми и нелегальной миграции. Страна, в которой здравоохранение руками прекрасных медиков на высоте, худшая в регионе по ситуации с COVID-19.

И еще важно: хунта забывает, что риторика войны – отторгается белорусами на ментальном уровне. Особенно, когда всем очевидно, что никаких врагов нет. Кроме тех, что сидят во дворцах и исполкомах.

И отсидеться им не получится. «Дипломаты» это уже прочувствовали на себе: кто не с нами – тот против нас. Дальше по вертикали дело дойдет до каждого райисполкома и председателя колхоза (уже началось). Хунта хочет, чтобы преступником был каждый. В ее понимании, видимо, именно в этот момент случится долгожданная победа.

Но уроки истории говорят об обратном. Тьма и зло еще никогда не брали верх. Тем более если тьма и зло находятся в состоянии своей глубокой осени.

Поздравляем с Днем независимости! Так получилось, что нашему поколению выпало отстоять ее. Это непростой путь. Возможно, он состоит даже не из одного этапа. Но назад дороги нет. Первый этап – отстранить хунту от руководства страной.

Мы еще раз напоминаем про важность объединения всех сил, которые считают независимость и суверенитет – главной ценностью. За год мы многое сделали. Теперь и мы, и они знают, что большинство в Беларуси – не за ценности хунты. Мы – за правду, за мир, за свободу. Они – за ложь, войну и тюрьму.

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