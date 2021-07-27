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«У Лукашенко — кадровый застой, помноженный на отрицательную селекцию»

  • 27.07.2021, 13:48
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«У Лукашенко — кадровый застой, помноженный на отрицательную селекцию»

Тезис, которым всегда козырял главарь хунты, стал работать против него.

Пока хунта отчаянно пытается отчаянно доказать, «что это не мы фашисты», пришел День Независимости, который легко и просто объясняется с точки зрения истории. Именно 27 июля 1990 года Верховный совет принял декларацию о государственном суверенитете, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Главарь хунты все 27 лет выстраивает альтернативную реальность со своими праздниками и своей историей. Он пытается приватизировать все успехи, которые есть у страны и народа: «Славянский базар», который проводился с 1992 года, чистые улицы и ровные дороги, которые были в Беларуси и во времена СССР, и так далее.

Пропаганда в 2019 году дошла до того, что отсчет независимости начала с 1994 года, когда состоялись выборы первого президента страны. Нынче выдумали еще один мифический праздник: 17 сентября – день народного единства. Никто особо не вдается в детали и то, что те события трактовать можно не как освобождение, а как новую оккупацию. Впрочем, логика – это не самый сильная сторона хунты. Да и сложно логично объяснить, почему черное – это белое.

Сейчас самое время осмыслить, с чем хунта пришла к 27-му году своего правления. Хвастаться нечем. Идей, куда двигаться – тоже нет. Это обычная ситуация, когда происходит кадровый застой, помноженный на отрицательную селекцию.

Именно поэтому все, что сейчас генерируют троечники и двоечники – это эксплуатация темы войны. Подвиг, к которому хунта не имеет ни малейшего отношения. И к которому у нее такое же потребительское отношение, как и ко всему остальному. Яркий пример – история с ветеранами, которое было продемонстрировано 9 мая, когда про них просто забыли.

Обратите внимание: тезис про мирное небо, которым всегда козырял главарь – стал работать против него. Именно его хунта сейчас разрушает этот самый мир – и внутри Беларуси, и за ее пределами (Литве - сил и мудрости справиться с рукотворным миграционным кризисом). В абсолютно мирной Беларуси, в которой даже терактами считаются только дешевые постановки самой хунты, вдруг более 4200 дел за экстремизм и терроризм, больше, чем в любом ИГИЛ. Безопасная страна превращается в центр контрабанды, наркотрафика, торговли людьми и нелегальной миграции. Страна, в которой здравоохранение руками прекрасных медиков на высоте, худшая в регионе по ситуации с COVID-19.

И еще важно: хунта забывает, что риторика войны – отторгается белорусами на ментальном уровне. Особенно, когда всем очевидно, что никаких врагов нет. Кроме тех, что сидят во дворцах и исполкомах.

И отсидеться им не получится. «Дипломаты» это уже прочувствовали на себе: кто не с нами – тот против нас. Дальше по вертикали дело дойдет до каждого райисполкома и председателя колхоза (уже началось). Хунта хочет, чтобы преступником был каждый. В ее понимании, видимо, именно в этот момент случится долгожданная победа.

Но уроки истории говорят об обратном. Тьма и зло еще никогда не брали верх. Тем более если тьма и зло находятся в состоянии своей глубокой осени.

Поздравляем с Днем независимости! Так получилось, что нашему поколению выпало отстоять ее. Это непростой путь. Возможно, он состоит даже не из одного этапа. Но назад дороги нет. Первый этап – отстранить хунту от руководства страной.

Мы еще раз напоминаем про важность объединения всех сил, которые считают независимость и суверенитет – главной ценностью. За год мы многое сделали. Теперь и мы, и они знают, что большинство в Беларуси – не за ценности хунты. Мы – за правду, за мир, за свободу. Они – за ложь, войну и тюрьму.

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