Как в Иране нехватка питьевой воды привела к уличным акциям против властей: видео

Как в Иране нехватка питьевой воды привела к уличным акциям против властей: видео1
- 27.07.2021, 13:53
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Протесты и недовольство целым рядом социальных и бытовых проблем распространяются по стране.
На юго-западе Ирана из-за критической нехватки питьевой воды уже больше недели проходят акции протеста и гражданского неповиновения. Полиция использует огнестрельное оружие против участников митингов. По некоторым сообщениям, есть погибшие, передает ВВС.
Протесты и недовольство целым рядом социальных и бытовых проблем распространяются по стране.
ООН обвинила иранские власти в жестоком подавлении акций. Тегеран назвал это ложью.