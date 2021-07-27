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Как в Иране нехватка питьевой воды привела к уличным акциям против властей: видео

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  • 27.07.2021, 13:53
  • 1,200
Как в Иране нехватка питьевой воды привела к уличным акциям против властей: видео
фото: ANADOLOU

Протесты и недовольство целым рядом социальных и бытовых проблем распространяются по стране.

На юго-западе Ирана из-за критической нехватки питьевой воды уже больше недели проходят акции протеста и гражданского неповиновения. Полиция использует огнестрельное оружие против участников митингов. По некоторым сообщениям, есть погибшие, передает ВВС.

Протесты и недовольство целым рядом социальных и бытовых проблем распространяются по стране.

ООН обвинила иранские власти в жестоком подавлении акций. Тегеран назвал это ложью.

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